البنتاغون : يحذر الكائنات الفضائية تجري استطلاعات على الأرض

قال مسؤولون في وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون" إن الكائنات الفضائية تزور نظامنا الشمسي وتجري استطلاعات على الأرض، شبيهة بتلك التي تجريها وكالة "ناسا" عند دراسة كواكب أخرى.
البنتاغون يحذر: الكائنات الفضائية تجري استطلاعات على الأرضعلماء يرجحون إمكانية العثور على "كائنات فضائية"
وفي مسودة تقرير بحثي من تأليف شون كيركباتريك، مدير مكتب حل جميع المجالات الشاذة (AARO) في البنتاغون، وأبراهام لوب، رئيس قسم علم الفلك بجامعة هارفارد، تم التركيز على القيود المادية لظواهر جوية مجهولة الهوية.
وقال التقرير: "من المحتمل أن يكون الجسم النجمي الاصطناعي عبارة عن مركبة رئيسية تطلق العديد من المجسات الصغيرة أثناء مرورها بالقرب من الأرض، وهو بناء تشغيلي لا يختلف كثيرا عن بعثات ناسا"، مبينا أنه "من الممكن فصل أجزاء من المركبة الأم عن طريق قوة جاذبية الشمس أو عن طريق القدرة على المناورة".
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