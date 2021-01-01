تظهر ميزات جديدة ومهمة في Google Maps

أعلنت غوغل عن تحديث جديد لخدمة Google Maps، حمل معه العديد من الميزات العملية والمهمة.
وتبعا لغوغل فإن التحديث الجديد حمل معه ميزة Immersive View التي كانت قد أعلنت عنها سابقا، وتوفر هذه الميزة طريقة جديدة كليا لاستكشاف الأماكن والتعرف على العديد من المدن حول العالم.
وتعتمد الميزة الجديدة تقنيات الرؤية الحاسوبية والذكاء الاصطناعي لدمج الصور عبر خدمة Street View، إذ توفر رؤية محيطية ثلاثية الأبعاد للمدينة أو للمكان الذي يريد الشخص التعرف عليه، فيمكن للشخص التحليق بشكل افتراضي فوق مدينة معينة ومشاهدتها من الأعلى، والهبوط للتجول في شوارعها أو مراكزها التجارية لاستكشافها من الداخل أيضا.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!