صدمة لعلماء ناسا بشأن كوكب شبيه بالأرض.."لا يبشر بخير"..

لم يعثر تلسكوب الفضاء "ويب" على أي دليل على وجود غلاف جوي حول أحد الكواكب السبعة الصخرية والذي يقارب حجمه حجم الأرض ويدور في فلك نجم قريب.
لماذا يعد خبرا غير سار؟
قال علماء اليوم الإثنين إن "هذا لا يبشر بالخير" بالنسبة لبقية الكواكب المتواجدة في هذا النظام الشمسي، والتي يقع بعضها في مواقع مناسبة للغاية لوجود المياه وربما الحياة.
الفريق الذي تقوده وكالة الفضاء الأميركية "ناسا" لم يورد سوى القليل من البيانات حول عدم وجود غلاف جوي حول الكوكب الأعمق في نظام النجم القزم (ترابيست-1)، على بعد أربعين سنة ضوئية.
استخدم الباحثون تقنية خاصة موجهة نحو كوكب دافئ مثل هذا الكوكب، ونشرت النتائج اليوم الإثنين في مجلة "نيتشر".
قال بروفيسور توماس غرين، عالم فيزياء فلكية في قسم علوم الفضاء والبيولوجيا الفلكية في مركز أبحاث أميس التابع لوكالة ناسا وقائد فريق الدراسة، إن عدم وجود غلاف جوي يعني عدم وجود ماء أو حماية من الأشعة الكونية.
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