تم تطوير الروبوتات لتقوم بأداء وظيفة المؤرخ

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تم تجنيد 3 روبوتات روسية من طراز "برموبوت" لتقوم بأداء واجباتها في متحف التاريخ المحلي في مدينة مورمانسك بشمال غرب روسيا.



وتم تصنيع الروبوتات في شركة "بروموبوت"، بصفتها فرعا لمركز "سكولكوفو" للمبتكرات من ضواحي موسكو.



وتقوم الروبوتات بأداء وظائف المؤرخ والخبير الأثني (خبير القوميات)، وتتحدث الروبوتات إلى من يرتادون المتحف عن تاريخ روسيا ومقاطعة مورمانسك وتساعد الضيوف على تكوين مسارهم السياحي في المتحف.

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وقال الناطق إن الروبوتات ستنظم قريبا جولات استكشافية كاملة الحجم عبر المتحف حيث سيتحدثون عن المعروضات وسيجيبون عن أسئلة الزوار، وسيعرضون صورا ومواد فيديو، وهناك حاجة ماسة إلى الروبوتات لحل مشكلة سلامة المرشدين، وكذلك تحسين جودة الخدمات المقدّمة والجولات وزيادة تدفق الزوار.وتقدّم الروبوتات خدماتها بخمس لغات في آنٍ واحد: وهي الروسية والإنجليزية والصينية والعربية والتركية، وتم تصميم الروبوتات لجذب السياح وتحسين جودة الخدمات.وقال نائب رئيس شركة "بروموبوت" لشؤون المبتكرات أوليغ كيفوكورتسيف: " في الوقت الحالي، تُستخدم روبوتاتنا كثيرا في المجالات التي تلعب فيها الخدمة دورا مهما: وبينها السياحة، والرعاية الصحية، والخدمات المصرفية، والمطارات.ومضى قائلا:" إن المتاحف ليست استثناء، فهناك أيضا عامل بشري يمكن أن يرتكب أخطاء، بينما يستبعد أن يفعل ذلك أي روبوت، أما أتمتة خدمات المتاحف وتحويلها إلى حلبة تعمل عليها الروبوتات يمكن أن يغيّر صورتها بشكل جذري في أذهان جيل الشباب.يذكر أن متحف "مورمانسك " ليس الأول الذي تعمل فيه الروبوتات، فهي تعمل حالياً في متحف التاريخ المعاصر في موسكو وفي الحديقة التاريخية "روسيا تاريخي" في مدينة بيرم بمنطقة الأورال، وكذلك في متحف التكنولوجيات ومتحف "موسكفاريوم" للعلوم الطبيعية في موسكو.