تكشف شركة ذكاء اصطناعي عن «الصديق الرقمي»

أسس موظفان سابقان في جوجل، "نعوم شازير" و"دانييل دي فريتاس"، شركة ذكاء اصطناعي ناشئة تدعى Character AI.
وقالت الشركة التي تبلغ من العمر ما يقرب من عامين، إنها جمعت 150 مليون دولار بتقييم قدره "مليار دولار" في جولة تمويل بقيادة Andreessen Horowitz.
وأضافت في بيان صحفي أعلنت فيه عن التمويل أن تقنيتها تمنح "المستخدمين القدرة على إنشاء "صديق" يعمل بالذكاء الاصطناعي والذي يمكن تصميمه بالكامل، ويتمتع بشخصية وقيم مميزة.
كما يسمح لهذا "الصديق" الرقمي أن يلعب أدور لشخصيات مشهورة أو معروفة مثل إيلون ماسك و فلايديمر بوتين.
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