تهدف تويوتا C+Walk S لمساعدة كبار السن في اليابان على التنقل



C+Walk S C+Walk S

كشفت تويوتا عن أحدث ابتكاراتها دراجة كهربائية مصممة لمساعدة كبار السن على التنقل، وتدعى تويوتا C+Walk S.



بعد عمل العديد من الاحصاءات، وجدت تويوتا أن اليابانيين في سن 75 يبدأوون بمواجهة مشاكل بعد قطع 100 متر سيراً على الأقدام. وأنهم يقضون وقتاً أقل في الخارج بنسبة 10% مقارنة بعمر 65 عاماً. ولمساعدتهم على التنقل والانخراط في الحياة الاجتماعية، قررت تويوتا تقديم هذا الحل لهم.



تأخذ تويوتا C+Walk S تصميمها من أسلوب تويوتا المطبق في مجموعة دراجات C+ من تويوتا، والتي تشمل دراجة C+Walk T وعربة C+Pod، وستتوفر بـ 3 ألوان الأبيض والأسود والنحاسي. ويهدف تصميم الدراجة المرتكز على 3 عجلات إلى تسهيل ركوب C+Walk S والخروج منها، وتسهيل القيادة. وتوفير المساحة.

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لتسهيل تجربة امتلاك وقيادة الدراجة، تساعد أنظمة اكتشاف العوائق وتحديد السرعة على تحديد السرعة بين 2 كم/س كحد أدنى و6 كم/س كحد أقصى. وتسمح بطارية C+Walk S باختزان ما يكفي من الطاقة لقطع مسافة 12 كيلومتر بالشحنة الواحدة.عن الأسعار، يبدأ سعر الدراجة بما يعادل 3,825 دولار أمريكي ومن الملاحظ أن اختيار كافة الميزات يرفع السعر بشكل طفيف إلى ما يعادل 3,880 دولار أمريكي فقط، وقد بدأت تويوتا بالفعل ببيع C+Walk S عبر منافذ وكلائها في اليابان.