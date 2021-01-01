تصل ول شاحنة كهربائية من فولفو إلى أفريقيا للعمل تجاريًا

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قامت فولفو بتسليم أول شاحنة كهربائية ثقيلة إلى شركة آرما لجمع النفايات بالرباط في المغرب، وبذلك تكون أول شاحنة كهربائية تصل إلى إفريقيا للعمل تجاريًا.



طراز الشاحنة فولفو FE الكهربائية بالكامل، وهي واحدة من 6 شاحنات كهربائية بالكامل تقدمها فولفو، حيث تهدف الشركة السويدية لكي تمثل الشاحنات الكهربائية 50% من إجمالي مبيعاتها في 2030.



شركة آرما سوف تعتمد على FE الكهربائية لجمع النفايات في الرباط بدلًا من شاحنتها الديزل القدمية، ما يوفر 30 طن تقريبًا من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون سنويًا.

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تعتمد فولفو FE الكهربائية على محركين كهربائيين، وناقلي حركة، بقوة إجمالية 225 كيلووات، أي ما يُعادل 300 حصان.مع 3 أو 4 بطاريات، بسعة تتراوح من 200 إلى 265 كيلووات/ساعة، وبمدى يصل إلى 200 كم بالشحنة الواحدة، ويستعرق شحنها ساعتين بشاحن سريع DC، و11 ساعة بشاحن بطيء AC.تتوفر شاحنة فولفو FE الكهربائية بخيار الـ 4 عجلات، أو غيار الـ 6 عجلات، وبعدة خيارات للصندوق منها صندوق كبير أو صندوق قصير أو صندوق منخفض، بحمولة قصوى 27 طن.في هذا الصدد، قال مارتن نيلسون، مدير شركة فولفو للشاحنات في المغرب، إن هذه لحظة فخر عندما لاتخاذ الخطوة الأولى نحو نقل كهربائي أكثر استدامة في المغرب وإفريقيا.وأضاف أن ذلك يوضح أن الشاحنات عديمة الانبعاثات لها دور تلعبه في مناطق كثيرة بالعالم، وأن فولفو هي العلامة التجارية العالمية الأولى التي لديها شاحنات كهربائية ثقيلة في التشغيل التجاري بإفريقيا.وأكمل أن فولفو لديها أكبر تشكيلة من الشاحنات الكهربائية في صناعة الشاحنات حول العالم، مما يجعلها قادرة على كهربة جزء كبير من النقل الثقيل اليوم.