بعد الزيادة الجديدة أسعار رينو ميجان 2023 في رمضان



رينو ميجان رينو ميجان

شهدت الفترة الماضية مع بداية شهر رمضان الكريم تقديم شركة EIM وكيل شركة رينو الفرنسية في مصر لزيادة سعرية على موديل 2023 من سيارتها ميجان في السوق المصري، حيث تم الإعلان عن الأسعار الجديدة لهذا الموديل كالتالي:



- فئة فيجن من 720 إلى 770 ألف جنيه (زيادة 50 ألف جنيه).



- فئة داينامك من 770 إلى 820 ألف جنيه (زيادة 50 ألف جنيه).

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- فئة سيجنتشر من 850 إلى 900 ألف جنيه (زيادة 50 ألف جنيه).- فئة داينامك (محرك تربو) من 870 إلى 930 ألف جنيه (زيادة 60 ألف جنيه).- فئة إنتنس (محرك تربو) من 890 إلى 950 ألف جنيه (زيادة 60 ألف جنيه).- فئة سيجنتشر (محرك تربو) من 920 إلى 980 ألف جنيه (زيادة 60 ألف جنيه).- فئة سيجنتشر بلس (محرك تربو) بسعر 960 ألف جنيه (غير متوفرة حاليا).جدير بالذكر أن الفئات من الأولى إلى الثالثة من السيارة يتم تقديمهم محليا بمحرك 4 أسطوانات بسعة 1600 سي سي، وهو بقوة 115 حصان وعزم 156 نيوتن متر، ويتصل هذا المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي من فئة CVT ينقل قوة المحرك للعجلات الأمامية للسيارة (خاصية الجر الأمامي).أما بالنسبة للفئات الرابعة إلى السابعة فهم مزودين بمحرك 4 أسطوانات يتصل بشاحن توربيني، وهو بسعة 1300 سي سي وبقوة 150 حصان، ويتصل هذا المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي 7 سرعات ينقل قوة المحرك للعجلات الأمامية للسيارة (خاصية الجر الأمامي).أما بالنسبة لأهم المواصفات والتجهيزات المتاحة مع السيارة فهي كالتالي:- وسائد هوائية أمامية للسائق والراكب الأمامي.- نظام المكابح ABS.- نظام توزيع الكتروني لقوة المكابح EBD.- نظام ثبات الكتروني للسيارة.- نظام مساعد للسائق في صعود المرتفعات.- سنسور خلفي للمساعدة في ركن السيارة.- مثبت سرعة.- قفل مركزي للأبواب.- مصابيح ضبابية.- مصابيح أمامية LED نهارية.- شاشة رقمية 4.2 بوصة بين عدادات السيارة.- نظام تحكم صوتي بعجلة القيادة متعددة الاستخدامات.- بلوتوث.