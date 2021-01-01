تكشف هيونداي رسمياً عن سوناتا الجديدة



هيونداي هيونداي

كشفت هيونداي رسمياً عن تصميم النسخة المحسنة من سوناتا لعام 2024 بعدة تغييرات واضحة من الداخل لتقديم تجرب استخدام أكثر تطوراً وسهولة، وبالخارج لتحسين انسيابية الهواء لتخفيض استهلاك البنزين وتعزيز الأداء ما يساعد عليه التصميم لكوبيه ذو الأربع أبواب.



تظهر مقدمة سوناتا بأحدث لغات هيونداي التصميمية المتمثل في الشريط الضوئي الممتد بعرض السيارة والذي شاهدناه في أجيال كونا وفيرنا الجديدة بينما يعمل ذلك لتوفير الإضاءة النهارية فقط وتأتي الإنارة الرئيسية وحدة سفلية مدمجة بالصادم الأمامي الذي زادت فيه منافذ التهوية بشكل كبير لتعزيز تبريد المحرك وأكدت هيونداي توفر السيارة بباقة N-Line ذات المظهر الرياضي التي ستعتمد على جنوط جدة ذات تصميم خاص بقياس 19 بوصة.



تغير تصميم المقطع الخلفي أيضاً لكن بشكل أقل عن المقدمة حيث أضيفت وحدات حادة بطرفي تصادم مع جناح خلفي صغير على غطاء الشنطة فضلاً عن مشتت هواء ومخارج مزدوجة مظهرية للعادم.

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بينما ظهر التغيير الأكبر داخل سوناتا بالتصميم الجديد الذي استبدل الوحدتين المنفصلتين في الأمام بلوح زجاجي منحني ينقسم لشاشتين بقياس 12.3 بوصة واحد تعمل لاستعراض النظام المعلوماتي وتعمل عبر اللمس والأخرى للعدادات الرقمية كما تغيب أزرار ناقل الحركة عن الكونسول الوسطي حيث يتم التحكم حالياً عبر وحدة مثبتة خلف عجلة القيادة بهدف تقديم تصميم أكثر بساطة وزيادة المساحة المتوفرة.يأتي ذلك بجانب الوحدة الجديدة للتحكم في التكيف عبر اللمس والخامات الجديدة المستخدمة بالتابلوه التي تحاكي مظهر الخشب.تستعد هيونداي لتقديم سوناتا الفيس ليفت خلال أيام في معرض سيول لوسائل التنقل بين 30 مارس والتاسع من أبريل.