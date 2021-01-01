تكشف هيونداي رسمياً عن سوناتا الجديدة

كشفت هيونداي رسمياً عن تصميم النسخة المحسنة من سوناتا لعام 2024 بعدة تغييرات واضحة من الداخل لتقديم تجرب استخدام أكثر تطوراً وسهولة، وبالخارج لتحسين انسيابية الهواء لتخفيض استهلاك البنزين وتعزيز الأداء ما يساعد عليه التصميم لكوبيه ذو الأربع أبواب.
تظهر مقدمة سوناتا بأحدث لغات هيونداي التصميمية المتمثل في الشريط الضوئي الممتد بعرض السيارة والذي شاهدناه في أجيال كونا وفيرنا الجديدة بينما يعمل ذلك لتوفير الإضاءة النهارية فقط وتأتي الإنارة الرئيسية وحدة سفلية مدمجة بالصادم الأمامي الذي زادت فيه منافذ التهوية بشكل كبير لتعزيز تبريد المحرك وأكدت هيونداي توفر السيارة بباقة N-Line ذات المظهر الرياضي التي ستعتمد على جنوط جدة ذات تصميم خاص بقياس 19 بوصة.
تغير تصميم المقطع الخلفي أيضاً لكن بشكل أقل عن المقدمة حيث أضيفت وحدات حادة بطرفي تصادم مع جناح خلفي صغير على غطاء الشنطة فضلاً عن مشتت هواء ومخارج مزدوجة مظهرية للعادم.
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