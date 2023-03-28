سعر الذهب فى مصر اليوم الثلاثاء 28-3-2023 ببداية التعاملات بعد آخر ارتفاع

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سعر الذهب

سعر الذهب.. عاد سعر الذهب للارتفاع مرة أخرى اليوم الثلاثاء 28 مارس 2023، وذلك عقب انخفاضه خلال الثلاثة أيام الماضية، حيث سجل سعر الذهب عيار 21 الأكثر تداولا في أسواق الذهب اليوم الثلاثاء 28 مارس 2030 جنيها للجرام.

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 28 مارس 2023 بعد آخر انخفاض

سعر الذهب عيار 24 اليوم في مصر:
سعر الذهب اليوم في مصر
ارتفع سعر الذهب عيار 24، اليوم الثلاثاء 28 مارس 2023، ليسجل نحو 2320 جنيها.

ما هو سعر الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 28 مارس 2023؟

سجل سعر الذهب عيار 21،اليوم الثلاثاء 28 مارس، 2030 جنيهًا ل سعر الذهب بعد آخر ارتفاع.

ما هو سعر الذهب عيار 18 اليوم الثلاثاء 28 مارس 2023؟

وصل سعر الذهب عيار 18، اليوم الثلاثاء28 مارس 2023 بعد أخر ارتفاع سجله سعر الذهب إلى مارس 1740 جنيها.
سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 28 مارس 2023:

حقق سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 28 مارس 16240 جنيها.
سعر أوقية الذهب:

وصلت أسعار أوقية الذهب في سوق الذهب العالمية اليوم الاثنين 27 مارس 1958 دولارا للأوقية.

المصدر: المصرى اليوم

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