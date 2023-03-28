سعر الذهب فى مصر اليوم الثلاثاء 28-3-2023 ببداية التعاملات بعد آخر ارتفاع

سعر الذهب.. عاد سعر الذهب للارتفاع مرة أخرى اليوم الثلاثاء 28 مارس 2023، وذلك عقب انخفاضه خلال الثلاثة أيام الماضية، حيث سجل سعر الذهب عيار 21 الأكثر تداولا في أسواق الذهب اليوم الثلاثاء 28 مارس 2030 جنيها للجرام.
سعر الذهب اليوم الثلاثاء 28 مارس 2023 بعد آخر انخفاض
سعر الذهب عيار 24 اليوم في مصر:
سعر الذهب اليوم في مصر
ارتفع سعر الذهب عيار 24، اليوم الثلاثاء 28 مارس 2023، ليسجل نحو 2320 جنيها.
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