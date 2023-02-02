سعر الدولار في البنك اليوم الثلاثاء 28 مارس 2023

شهد سعر الدولار اليوم الثلاثاء، ثباتا في تعاملات البنوك المصرية والعربية والأجنبية العاملة في السوق المصري، حيث سجل أعلى سعر له في بنك أبو ظبي الإسلامي.
ونستعرض لكم سعر الدولار في بنك أبو ظبي الإسلامي، بنك الإسكندرية، بنك قناة السويس، البنك الأهلي المصري، المصرف المتحد، بنك مصر، والبنك التجاري الدولي.
سعر الدولار اليوم في مصر
سجل سعر الدولار اليوم في بنك مصر نحو 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع.
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