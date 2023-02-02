سعر الدولار في البنك اليوم الثلاثاء 28 مارس 2023

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اسعار العملات

شهد سعر الدولار اليوم الثلاثاء، ثباتا في تعاملات البنوك المصرية والعربية والأجنبية العاملة في السوق المصري، حيث سجل أعلى سعر له في بنك أبو ظبي الإسلامي.

ونستعرض لكم سعر الدولار في بنك أبو ظبي الإسلامي، بنك الإسكندرية، بنك قناة السويس، البنك الأهلي المصري، المصرف المتحد، بنك مصر، والبنك التجاري الدولي.

سعر الدولار اليوم في مصر
سجل سعر الدولار اليوم في بنك مصر نحو 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع.

ولامس سعر الدولار في بنك قناة السويس نحو 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في مصر
لامس سعر الدولار اليوم في بنك أبو ظبي الإسلامي نحو 30.88 جنيه للشراء و30.93 جنيه للبيع.

ووصل سعر الدولار في بنك المصرف المتحد نحو 30.85جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري
حقق سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري نحو 30.75 جنيه للشراء 30.85 جنيه للبيع.
ووصل سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية نحو 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

المصدر: بوابه الاهرام

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