احذر .. مشروبات تمنع الجسم من امتصاص الفيتامينات

اعتبرت الدكتورة آنا بيلاؤوسوفا خبيرة التغذية الروسية أن بعض المشروبات الواسعة الانتشار تمنع الجسم من امتصاص الفيتامينات أو تكبح امتصاصها.
وتشير الخبيرة في مقابلة مع راديو "سبوتنيك" إلى أن الفيتامينات تهضم أولا في المعدة خلال 40-90 دقيقة ومن ثم تنتقل إلى الأمعاء الدقيقة حيث تجري العملية الرئيسية لامتصاصها.
ووفقا لها، تؤخذ المستحضرات المحتوية على هذه المواد المغذية عادة أثناء تناول الطعام وخاصة في النصف الأول من النهار. لذلك يجب ان يؤخذ في الاعتبار أن القهوة والشاي اللذين يفضل الكثيرون تناولهما في الصباح، يمكن ان يبطئا كثيرا عملية معالجة الفيتامينات في الأمعاء الدقيقة.
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