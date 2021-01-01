طريقة عمل الكنافة.. اقتصادية وشهية وتكفي أفراد أسرتك



الكنافة الكنافة

طريقة عمل نص كيلو كنافة واحدة من الوصفات التي تلجأ لها العديد من ربات البيوت خلال شهر رمضان المبارك، وذلك لكونها كمية اقتصادية تكفي حاجة أفراد الأسرة عند تناولها بعد وجبة الإفطار، حيث يسهل تحضيرها في بضع دقائق بمختلف الطرق الشهية، فيمكن تقديمها سادة أو محشوة بالمانجو أو المكسرات وغيرهم.



ويمكن لربات البيوت القيام بطريقة عمل نص كيلو كنافة، حسب وصفة الشيف سالي فؤاد، ببرنامجها «حلو وحادق»، المعروض عبر شاشة «سي بي سي سفرة».



طريقة عمل نص كيلو كنافة

ويمكن اتباع مقادير طريقة عمل نص كيلو كنافة وهي كالتالي:

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- المقادير:- نصف كيلو من الكنافة.- نصف كوب سكر بودرة.- كوب سمنة.- عسل أبيض أو شربات ثقيل.- خطوات طريقة عمل نص كيلو كنافة- ابدأ أولى خطوات طريقة عمل نص كيلو كنافة، بتقطيع الكنافة جيدًا.- وفي الخطوة التالية قومي بخلطها مع السكر البودرة.- فيما بعد ضعي السمنة على النار وسخنيها جيدًا.- امزجي السمنة مع الكنافة وبقية المكونات جيدًا.- أحضري صينية مناسبة وابدأ في فرد الكنافة داخلها بالتساوي، كما يمكنك وضع الكنافة داخل قوالب الكب كيك بدلًا من الصينية.- ضعي الكنافة في الفرن على درجة حرارة 180 درجة، واتركيها حتى تنضج تمامًا.- بعد إخراجها من الفرن، اسقي الكنافة بالشربات أو العسل وبالهناء والشفاء.طريقة عمل الكنافة الطرية- المقادير:- نصف كيلو كنافة.- كوب سمنة دافئ.- شربات ذو قوام متوسط وغير ثقيل.- خطوات طريقة عمل الكنافة الطرية- كسري الكنافة حسب الطول الذي ترغبين به.- ضعي السمن الدافئ على الكنافة بعد تقطيعها وقلبيهم جيدًا.- أحضري صينية وادهنيها بالسمن وافردي الكنافة بها.- ضعي كمية من السمنة المذابة على وجه الكنافة.- أدخليها الكنافة في الفرن على درجة حرارة 190.- عند تمام تسويتها أخرجيها وضعي عليها الشربات وغطيها حتى تصبح طرية تمامًا.