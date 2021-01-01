اعرف أضرار استخدام غسول الفم بعد تناول الإفطار فى رمضان

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يلجأ العديد من الأشخاص لاستخدام غسول الفم للتخلص من الطعم اللاذع للوجبات التى تحتوى على الثوم خاصة فى عزومات شهر رمضان الكريم، للشعور بالانتعاش والتخلص من الرائحة الكريهة ، ولكن توقف عن فعل ذلك فورا ، فهو ضار بصحة الفم والأمعاء ، وإليك كل ما تريد معرفته عن اضرار استخدام غسول الفم بعد تناول الطعام مباشرة ، وفقا لما نشره موقع " mindbodygreen ".



لماذا لا يجب استخدام غسول الفم بعد الوجبة مباشرة :

تهدف غسولات الفم التقليدية ذات الخصائص المطهرة إلى التخلص من جميع البكتيريا الموجودة في فمك لإعطائك شعورًا بالانتعاش ولكن هذه هي المشكلة تمامًا، يعتمد الميكروبيوم الفموي على البكتيريا الجيدة والسيئة ، وهو المدخل الحقيقي لصحة أمعائك، لقد أظهرت الدراسات أن بكتيريا الفم يمكن أن تنتقل فعليًا نحو القناة الهضمية وتغير ميكروبيوتا ، إن بكتيريا الفم يمكن أن تؤثر على كيفية امتصاص العناصر الغذائية في طعامك على وجه التحديد ، النترات الغذائية الصحية للقلب.



العناصر الغذائية المحتوية على النترات (الموجودة عادة في الخضر الورقية) هي سلائف أساسية لأكسيد النيتريك ، وهو أمر ضروري للمناعة وتدفق الدم الصحي وصحة التمثيل الغذائي وصحة الدماغ لا يمتلك البشر الإنزيمات المطلوبة لتقليل النترات إلى نتريت ، والتي يمكنها بعد ذلك دخول مسار أكسيد النيتريك ، فنحن نعتمد على بكتيريا الفم للقيام بهذا التحويل ، لذلك عندما تتخلص من كل بكتيريا الفم بجرعة من غسول الفم ، فإنك تجعل من الصعب على جسمك توفير هذا التحويل الأساسي وجني فوائد تلك العناصر الغذائية الغنية بالنترات.



لذلك إذا كنت تقوم بكل العمل لتتناول أطعمة جميلة وصحية ، وكنت تستخدم غسول الفم ، فأنت تقصر بشكل أساسي من قدرة طعامك على منحك جميع الفوائد التي يمكن أن تحصل عليها ، فقد أظهرت الأبحاث أن أولئك الذين استخدموا غسول الفم المطهر مرتين يوميًا أو أكثر كانوا أكثر عرضة للإصابة بمرض السكري من النوع 2 بنسبة 50? .



كما أنك لا ترغب أبدًا في استخدام غسول الفم المطهر بعد التمرين مباشرة ، لسبب مشابه جدًا حيث تقوم بكتيريا الفم بإعادة تدوير أكسيد النيتريك والتي تلعب دورًا رئيسيًا في صحة التمثيل الغذائي ، بما في ذلك تنظيم ضغط الدم ، لذلك عندما تزيل كل بكتيريا الفم بعد التمرين ، فإنك لا تحصل على نفس القدر من زيادة أكسيد النيتريك، توصلت الأبحاث إلى أن استخدام غسول الفم بعد التمرين يمكن أن يضعف الفوائد الخافضة للضغط .