فيديو .. طريقة حفظ المخلل بدون ظهور عفن لأطول فترة



طريقة حفظ المخلل طريقة حفظ المخلل

طرق حفظ المخلل بدون ظهور عفن به، تهتم ربات البيوت عند عمل المخللات فى المنزل باتباع بعض الخطوات التى تحافظ على صلاحية المخلل بدون ظهور أى عفن به يتلفه، فالمخلل من الأساسيات على مائدة الطعام، خاصة فى شهر رمضان المبارك.



قال وليد الحريف صاحب أشهر محلات المخللات فى السيدة زينب، أنه لتجنب ظهور ريم أبيض بالمخلل أو عفن، يجب اتباع بعض الخطوات، منها:



وضع ملعقة زيت أعلى فوهة البرطمان الذى يوضع فيه المخلل وذلك لأن الزيت يعمل كطبقة عازلة تمنع دخول الهواء له.

تزويد نسبة الملح بالمخلل.

وضع الخضروات فى برطمان محكم الغلق فعند شراء البرطمان يجب اختيار نوع جيد وذات درجة عالية فى نوع البلاستيك والتأكد من أنه يغلق جيدا لا يدخل الهواء.

ويعتبر "مخلل البصل" من الأنواع المفضلة لدى العديد من الناس، كما يمكن تحضيره في المنزل بسهولة، فالبصل المخلل من المقبلات الشهية التي يعشقها الكثير ويجري تقديمه مع مختلف الأطعمة.

قد يعجبك أيضا...

وفى شهر رمضان المبارك، تحرص رباتالبيوت، علىتحضير أكثر من نوع من المخللات فىالمنزل، لتقديمه على مائدة الإفطار طوال الشهر الكريم، فهو يفتح الشهية، ويضفى مذاق لا مثيل له للطعام.ونقدم وصفة من أسهل طرق تخليل البصل التي يمكن الاعتماد عليها دائمًا:مكونات عمل البصل المخللكيلو بصل صغير جدًا.كوب ملح الطعام.كوب خلّ أبيض.ملعقة كبيرة ملح طعام.نصف ملعقة طعام سكر.ملعقة صغيرة بهارات المخلل.ملعقة صغيرة فلفل.طريقة عمل البصل المخللنضع البصل دون أن نقشره مع الملح في وعاء، ثمّ نضع كمية من الماء المغلى لغمر البصل.نغطي الوعاء ونتركه لمدة يومين مع التقليب من وقت لآخر. نصفي البصل من الماء ونزيل القشرة بلطف مع ترك النهاية متصلة.نضع البصل في وعاء ونضيف عليه الماء المغليّ مرّة أخرى، ونتركه لمدّة خمس دقائق، ثمّ نصفّيه جيّدًا من الماء.نضع البصل في ماء مغلي مرة أخرى لمدة ثلاث دقائق ثم نصفيه، ثم نضع البصل قبل أن يبرد في وعاء زجاجيّ نظيف وساخن.نغلي الخلّ مع البهارات والفلفل والسكر وملعقة الملح ونتركه على النار مدّة ربع ساعة.نغمر البصل بالمحلول الذي حضرناه، ثمّ نغلق الوعاء الزجاجي بإحكام ونضعه في مكان بارد ومظلم.يحتاج مخلل البصل إلى أسبوع حتى ينضج.