عبر فيسبوك .. ضبط عصابة ترويج مخدرات



ترويج مخدرات ترويج مخدرات



ضبطت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، القائمين على إدارة إحدى الصفحات عبر مواقع التواصل الاجتماعي للترويج لبيع المواد المخدرة.



معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعي (الأمن الوطني - الأمن العام)، أثبتت وجود إحدى الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي تقوم بالترويج لبيع المواد المخدرة يقوم على إدارتها أحد العناصر الإجرامية.



عقب تقنين الإجراءات ومن خلال التعامل الفني أمكن تحديد وضبط القائمين على إدارة تلك الصفحة (شخصين "لأحدهما معلومات جنائية") وبحوزتهما (كمية لمخدر الأيس "شابو" – مبلغ مالي – 2 هاتف محمول – ميزان حساس) .

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بمواجهة المتهمين أقرا بقيامهما بترويج المواد المخدرة عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي على النحو المُشار إليه. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.