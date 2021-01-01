10 معلومات عن سكرتير مبارك .. الراحل أبو الوفا رشوان



الراحل أبو الوفا رشوان الراحل أبو الوفا رشوان

شغل اللواء الراحل أبو الوفا رشوان العديد من المناصب البارزة والمهمة خلال فترة حياته، حتى وصل إلى منصب سكرتير الرئيس الراحل محمد حسني مبارك، وفي السطور التالية يقدم القاهرة 24 أبرز 10 معلومات عن اللواء الراحل أبو الوفا رشوان سكرتير الرئيس مبارك، والذي وافته المنية منذ قليل.



من هو اللواء الراحل أبو الوفا رشوان



-تعود أصول اللواء أبو الوفا رشوان إلى صعيد مصر وبالتحديد أبو تشت في محافظة قنا.

-تخرج أبو الوفا في الكلية الحربية عام 1971 وكانت خدمته فى الإسماعيلية بعد التخرج.

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-شارك في العديد من المعارك خلال حرب أكتوبر، وبعد سنوات التحق بسلاح الحرس الجمهوري.-اعتبر اللواء أبو الوفا رشوان احد المقربين إلى الرئيس الراحل.- علاقته بالرئيس مبارك أخذت جانب في التوتر بسبب موقفه من ترشح جمال مبارك لرئاسة الجمهورية الأمر الذي دفع خصومه في رئاسة الجمهورية إلى استغلال هذا الأمر والإطاحة به.- أصدر مبارك قرار بنقلة إلى منصب آخر في رئاسة الجمهورية.-بعد الإطاحة بنظام الرئيس مبارك كان رشوان من بين الشخصيات التي تم تداول اسمها ضمن جدران المحاكم، عندما أصدر جهاز الكسب غير المشروع، قرار بالتحفظ علي أموال أبو الوفا رشوان سكرتير الرئيس حسني مبارك.-كشفت وقتها تقارير الجهاز امتلاك رشوان لقصور وشركات وأراضي بطرق غير مشروعة حيث استغل نفوذ في رئاسة الجمهورية للحصول على أراضي زراعية وعدد من القصور والشقق السكنية.-تظلم أبو الوفا علي قرار التحفظ، وأكد أن جميع أملاكه حصل عليها من ميراثه الشرعي من والده حيث أن والده كان يعمل عمدة قريته وكان ميسور الحال.- دخل في خلافات مع عدد من الشخصيات في رئاسة الجمهورية، بسبب قربه من الرئيس مبارك، حيث كان مبارك يعتمد عليه في العديد من الملفات.- كان أبو الوفا رشوان من بين الشخصيات التي أدلت بالشهادة في عدد من القضايا، التي تتعلق بفساد نظام الرئيس الراحل مبارك، وعلى رأسها قضية القصور الرئاسية، حيث أكد في تلك الشهادة أن مبارك لم يصدر تعليمات ببناء أي قصور أو ممتلكات تخصه على نفقة الدولة.