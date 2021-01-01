تعرف علي نظام الدراسة بمدارس التكنولوجيا التطبيقية



مدارس التكنولوجيا التطبيقية مدارس التكنولوجيا التطبيقية

توقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، مع شركائها من القطاع الخاص اتفاقيات لإطلاق مدارس التكنولوجيا التطبيقية الدولية، بالتنسيق مع مشروع قوى عاملة مصر، ونقدم فى التقرير التالى ، تفاصيل ونظام الدراسة بالمدارس الدولية للتكنولوجيا التطبيقية:







- مدارس التكنولوجيا الدولية هي نتاج شراكة بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ومشروع قوى عاملة مصر وشركات القطاع الخاص ما يسمى بالشريك الصناعي.

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- الهدف منها هو تخريج دفعات كاملة مدربة على أهم المهارات المطلوبة في سوق العمل وأحدث الوسائل التكنولوجية في المجال الصناعي.- نظام الدراسة في مدارس التكنولوجيا التطبيقية الدولية بيختلف عن نظام التعليم الفني العادي، وذلك لأنه قائم على نظام الجدارات في تقييم الطلاب.- نظام الدراسة لا يعتمد على العلوم الفنية النظرية فقط ولكن بيتم دمجها بالعلوم الثقافية والتدريب العملي داخل المصانع طوال فترة الدراسة.- مدة الدراسة بالمدرسة 3 سنوات- يمنح الطالب شهادة تعادل دبلوم المدارس الفنية وشهادة خبرة من الشريك الصناعي بالإضافة إلى شهادة خبرة مصرية مطابقة للمعايير الدولية.- تُدرس المناهج الدراسية في مدارس التكنولوجيا التطبيقية باللغة الإنجليزية.- يعقد للطالب اختبار للغة الإنجليزية أثناء اختبارات القبول بالمدرسة مع النظر لدرجة الطالب في اللغة الإنجليزية في المرحلة الإعدادية.- المدرسة بتلعب دور هام في تطوير اللغة الانجليزية عند الطلاب عن طريق تقديم كورسات للغة الإنجليزية المتقدمة بالمدرسة.- تطوير البنية التحتية التكنولوجية الحديثة لمدارس التكنولوجيا التطبيقية الدولية، للوصول للمعايير الدولية في هذه المدارس.- تسليم الطلاب عند القبول بالمدرسة جهاز تابلت أو جهاز لاب توب بيحتوى على جميع المناهج الدراسية، وبيعتمد عليه بشكل أساسي في العملية التعليمية داخل المدرسة.- مدارس التكنولوجيا التطبيقية الدولية تركز على أهم القطاعات والتخصصات المطلوبة في سوق العمل، والتي يواجه بعضها وجود ندرة في العمالة.- تخصصات المدارس الدولية للتكنولوجيا التطبيقية تشمل ( تجارة حديثة ،تسويق خدمات مالية ،خدمات تأمين ،وتسويق القروض، وتمويل المشروعات متناهية الصغر، تصنيع وصيانة الاسطمبات، تطوير البرمجيات ، تركيب وتشغيل وصيانة الأجهزة والمعدات بمختلف انواعها) .- لا يزيد عدد الطلاب داخل الفصل الواحد عن 25 طالبا.- حصول الطالب على حوافز شهرية أثناء فترة الدراسة كمقابل لفترة التدريب في المصانع.- توفير الزي المدرسي للطلاب وتوصيل الطلبة بأتوبيسات لأماكن التدريب وتدريب الطلبة على أحدث الوسائل التكنولوجية والأجهزة في مجال الصناعة وتنظيم بعثات خارجية لأوائل الطلبة الخريجين سنويًا وتوفير فرص للتوظيف بمصانع الشريك الصناعي بعد التخرج للطلبة المتميزين.