3 مشاكل صحية تؤثر على العين مع تقدم العمر .. تعرف عليها



مشاكل صحية تؤثر على العين مشاكل صحية تؤثر على العين

يتزايد انتشار أمراض العيون بين كافة الفئات العمرية، وخاصة كبار السن نتيجة إصابتهم بالعديد من المشاكل الصحية المتعلقة بالشيخوخة والتي تؤثر على صحة العينين، وأبرزها السكرى وأمراض الرؤية المتعلقة بالجلوكوما، وفيما يلي 3 حالات مرضية تصيب العين نتيجة التقدم في العمر.







قال الدكتور سانجيتا شوكلا، استشاري طب وجراحة العيون في Entod Pharmaceuticals، إن العديد من أمراض العيون طفيفة ولا تستمر لفترة طويلة، ولكن بعض الحالات الشديدة يمكن أن تلحق الضرر بالعينين بشكل كبير، حتى أنها تؤدي إلى فقدان البصر بشكل دائم، ومن الضروري التعرف على اضطرابات العين في وقت مبكر، وتنفيذ الإجراءات الوقائية المناسبة، للحفاظ على صحة العينين، وفقًا لما نشر بموقع تايمز أوف إنديا.

قد يعجبك أيضا...

جفاف العيونيمكن أن يؤدي الجفاف إلى تهيج العين بشكل كبير ومن ثم إعاقة الرؤية، وعادةً في كلتا العينين، والسبب الجذري لهذه الحالة، هو عدم وجود الدموع الضرورية للحفاظ على رطوبة العينين، وغالبًا ما يرجع انخفاض إنتاج الدموع إلى أشياء لا يمكن تجنبها، وتشمل الشيخوخة، واستخدام بعض الأدوية، والخضوع لإجراءات طبية تؤثر على صحة العينين.الجلوكوماتعرف الجلوكوما على أنها مجموعة من حالات العين التي تضر بالعصب البصري، مما يؤثر على وضوح الرؤية، وتنتج الإصابة بهذه الحالة نتيجة الضغط المرتفع بشكل استثنائي أو مرض السكري أو التعرض للصدمات، ويمكن أن تتسبب في العمى الذي لا يمكن علاجه.التنكس البقعي المرتبط بالعمريعد التنكس البقعي المرتبط بالعمر اضطرابًا شائعًا في العين، خاصة عند الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 50 عامًا، وهو يضر بمؤخرة العين، مما يجعل من الصعب رؤية الأشياء أمامك مباشرةً، ومع وجود التغيرات المرتبطة بالعمر والتي تؤدي إلى هذا الاضطراب، تتقدم الحالة ويحدث فقدان البصر في إحدى العينين أو كلتيهما، مما يتسبب في منطقة ضبابية في مركز الرؤية تنمو بمرور الوقت.