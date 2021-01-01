أبرزها عدم الإسراف في الطعام .. نصائح لتجنب الإصابة بارتجاع المريء

يعد ارتجاع المريء من أبرز الحالات المرضية التي يعاني منها البعض، والتي تحدث من خلال التعرض لبعض المشاكل التي تتعلق بصحة الجهاز الهضمي، وتعرض المصاب لبعض الاضطرابات أثناء تناول الطعام، وتتفاقم الحالة خلال شهر رمضان نتيجة الصيام، وفيما يلي بعض النصائح الصحية التي يجب على مرضى ارتجاع المريء اتباعها خلال شهر رمضان لتجنب التعرض للمزيد من المضاعفات الصحية.
أعراض الإصابة بارتجاع المريء
تشمل الأعراض والعلامات التي تنذر بالإصابة حرقة المعدة، والشعور بألم وحرقة الصدر، وصعوبات التنفس وضيق الصدر، ومرارة الفم، والرغبة الشديدة في الغثيان والقيئ، وصعوبات البلع، بالإضافة إلى رائحة الفم الكريهة.
نصائح للتعامل مع ارتجاع المريء خلال شهر رمضان
البدء بتناول الشوربة الدافئة عند كسر الصيام لتجنب تهيج المعدة.
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