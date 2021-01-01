أبرزها عدم الإسراف في الطعام .. نصائح لتجنب الإصابة بارتجاع المريء



ارتجاع المريء ارتجاع المريء

يعد ارتجاع المريء من أبرز الحالات المرضية التي يعاني منها البعض، والتي تحدث من خلال التعرض لبعض المشاكل التي تتعلق بصحة الجهاز الهضمي، وتعرض المصاب لبعض الاضطرابات أثناء تناول الطعام، وتتفاقم الحالة خلال شهر رمضان نتيجة الصيام، وفيما يلي بعض النصائح الصحية التي يجب على مرضى ارتجاع المريء اتباعها خلال شهر رمضان لتجنب التعرض للمزيد من المضاعفات الصحية.



أعراض الإصابة بارتجاع المريء

تشمل الأعراض والعلامات التي تنذر بالإصابة حرقة المعدة، والشعور بألم وحرقة الصدر، وصعوبات التنفس وضيق الصدر، ومرارة الفم، والرغبة الشديدة في الغثيان والقيئ، وصعوبات البلع، بالإضافة إلى رائحة الفم الكريهة.



نصائح للتعامل مع ارتجاع المريء خلال شهر رمضان

البدء بتناول الشوربة الدافئة عند كسر الصيام لتجنب تهيج المعدة.

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عدم الإسراف في الطعام، وذلك لتجنب الإصابة بمشاكل الجهاز الهضمي مثل: الانتفاخات وعسر الهضم والإمساك.استخدام الأدوية الطبية الموصوفة لتجنب الشعور بألم المعدة.الحد من استهلاك الأطعمة الدسمة التي تحتوي على المزيد من الدهون والزيوت، وخاصة المقليات.تجنب الإسراف في تناول منتجات الألبان والحلويات والمخبوزات والمنبهات.الإقلاع عن التدخين، وذلك للحد من ارتجاع حمض المعدة والإصابة ببعض اضطرابات الجهاز الهضمي.ممارسة التمارين الرياضية بشكل منتظم في الفترة ما بين الإفطار والسحور، للتخلص من عسر الهضم.تجنب تناول الطعام قبل النوم مباشرة، ويفضل أن يكون الأكل قبل النوم بساعتين أو أكثر.رفع الرأس عند النوم، بحيث يميل الجزء العلوي من الجسم بزاوية 30.