علماء: هذه هي مخاطر المرض العقلي

كشفت دراسة حديثة أجراها عدد من العلماء، عن أن الإصابة بمرض عقلي يمكن أن يكون عبئًا جسديًا أكثر مما كان يعتقد في السابق، حيث أن الأفراد الذين يعانون من حالات مثل الاكتئاب أو القلق أو اضطراب ثنائي القطب، قد يكون عمرهم البيولوجي أكبر من عمرهم الزمني الفعلي بعامين، وفقًا لـ صحيفة ديلي ميل البريطانية.
الأمراض العقلية
بحث خبراء من King's College London، عن علامات محددة تتعلق بالشيخوخة، من خلال عينات دم لأكثر من 110 ألف شخص بريطاني، وربطوها بتاريخ الأمراض العقلية.
ومن جانبه ادعى المؤلف الرئيسي الدكتور جوليان موتز، عالم الأعصاب، أن النتائج قد تفسر جزئيًا لماذا يميل الأشخاص الذين يعانون من مشاكل عقلية إلى أن يكون لديهم عمر أقصر وأمراض مرتبطة بالعمر أكثر من غيرهم.
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