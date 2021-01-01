علماء: هذه هي مخاطر المرض العقلي



المرض العقلي المرض العقلي

كشفت دراسة حديثة أجراها عدد من العلماء، عن أن الإصابة بمرض عقلي يمكن أن يكون عبئًا جسديًا أكثر مما كان يعتقد في السابق، حيث أن الأفراد الذين يعانون من حالات مثل الاكتئاب أو القلق أو اضطراب ثنائي القطب، قد يكون عمرهم البيولوجي أكبر من عمرهم الزمني الفعلي بعامين، وفقًا لـ صحيفة ديلي ميل البريطانية.



الأمراض العقلية

بحث خبراء من King's College London، عن علامات محددة تتعلق بالشيخوخة، من خلال عينات دم لأكثر من 110 ألف شخص بريطاني، وربطوها بتاريخ الأمراض العقلية.



ومن جانبه ادعى المؤلف الرئيسي الدكتور جوليان موتز، عالم الأعصاب، أن النتائج قد تفسر جزئيًا لماذا يميل الأشخاص الذين يعانون من مشاكل عقلية إلى أن يكون لديهم عمر أقصر وأمراض مرتبطة بالعمر أكثر من غيرهم.

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بحث الخبراء في العينات، عن 168 علامة تسمى المستقلبات، وهي مواد في الجسم مرتبطة بعملية التمثيل الغذائي، وربطت الدراسات التغيرات في مستقلبات الجسم بعملية الشيخوخة، بجانب أنواع معينة تتناقص مع تقدم الناس في السن.ومن بعد ذلك ربط الباحثون ذلك بالمعلومات الصحية المرتبطة بتشخيص المرض النفسي للمشاركين، ووجدوا أنه في المتوسط، الأشخاص الذين لديهم تاريخ من المرض العقلي مدى الحياة، يملكون ملف تعريف مستقلب، أي أنهم أكبر سنًا من أعمارهم الحقيقية.كما أظهرت النتائج التفصيلية أن الأشخاص المصابين بالاضطراب ثنائي القطب، كانت لديهم علامات دموية تشير إلى أنهم كانوا أكبر بنحو عامين من عمرهم الزمني الفعلي.