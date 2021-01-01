في نهار رمضان .. حكم غسل الأسنان بالمعجون



غسل الأسنان بالمعجون غسل الأسنان بالمعجون

حكم غسل الأسنان بالفرشاة والمعجون في نهار رمضان، يتطرق الكثير من الناس إلى معرفة إجابة هذا السؤال لما لديه من أهمية في حياة كل مسلم طوال شهر رمضان، خاصة وأن البعض يستخدم المعجون والفرشاة يوميًا لذلك يتطلعون إلى معرفة الحكم الشرعي في غسل الأسنان بالفرشاة والمعجون في نهار رمضان، لإدراك ما إذا كانوا يفعلون هو الصواب أو الخطأ.



حكم غسل الاسنان بالفرشاة والمعجون في نهار رمضان جائز، بمعنى أنه يجوز للصائم تنظيف أسنانه بالفرشاة والمعجون، طالما أصبح الصائم متيقنًا من عدم وصول شيء من المعجون إلى معدته، ولذلك ينصح الصائم بعدم التأفف من رائحة فمه، فقد جاء في السنة النبوية صلى الله عليه وسلم: (لخلوف فم الصائم أطيبُ عند الله من ريح المسك).



هل يجوز تنظيف الأسنان المعجون في الصيام؟

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هل يجوز تنظيف الأسنان بالفرشاة والمعجون في حال الصوم، الفرشاة والمعجون لا يفسدان الصيام، وفي المقابل لهما السواك، وبالمثل تنظيف الفم بالماء والصابون أو ما يماثل تلك الأشياء، فكل هذه الأشياء لا تبطل الصيام، ولكن على الأنسان أن يحترز من أن يمر شيء من فمه إلى جوفه من أي تلك الأشياء المذكورة، أما في حالة تنظيف الصائم الأسنان بالفرشاة والمعجون أو غيرها من الصابون مثلا، ثم يبصق ما يغسل به أسنانه، فهذا لا ضرر منه.إذا تعمد الصائم أن يبتلع شيء مما يغسل به أسنانه، ففي هذه الحالة يفسد صيامه، أما إذا دخل جوفه شيء من المعجون من غير قصد أو نسيان فلا يعد ذلك مفسدًا للصيام، كما يجوز للصائم استخدام السواك لتنظيف فمه وأسنانه، ويعد ذلك من الأشياء المستحبة فعلها في الصباح بعد الاستيقاظ، وجاء رأي الإمام الشافعي في حكم غسل الاسنان بالفرشاة والمعجون في نهار رمضان أنه من المكروهات، استدلالًا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، كما هو الحال أيضا في غسول الفم يعامل كمعاملة الفرشاة والمعجون.هل المكياج يبطل الصيامهل المكياج يبطل الصيام، يظن الكثير من الناس أن استخدام المرأة للمكياج في نهار رمضان يبطل الصيام، ولكن استعمال المرأة لمستحضرات التجميل في نهار رمضان، بشكل يعد لافتًا للانتباه عن الحد المسموح به للزينة الظاهرة وهي خارج منزلها، يعد ذلك حرام شرعًا ويفسد الصيام، ولكن في حالة كان استخدام مستحضرات التجميل بشكل بسيط لا يلفت الانتباه فلا يعد ذلك مفسدًا للصيام.استخدام مستحضرات التجميل الخفيفة مثل الكحل ومرطب الشفاه، لا يبطل الصيام، ما عدا لما يصل منه شيء إلى الجوف، لأن المكياج ليس طعامًا أو شرابًا، فقد حرم الله علينا الطعام والشراب ونحن صائمون، ولكن لم يحرم الحلي، فقال تعالى في القران الكريم: (وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ)، مع الأخذ في الاعتبار أنه إذا كانت مستحضرات التجميل تمنع وصول الماء إلى الجلد في الوضوء فهذا يعني أن الوضوء غير صحيح.المكياج ممنوع إذا وضع لغير الزوج، فيعد أحمر الشفاه مبطلًا للصيام إذا تحلل منه شيء ونزل إلى المعدة، أما استخدام الكحل ففيه خلاف، فاستخدام المكياج بدون أحمر الشفاه فيوضع على الوجه أو الخد، فيصل إلى المسام، ولا تعد المسام منفذًا يصل منه المكياج إلى المعدة، فالمكياج لا يمنع الصيام بغض النظر عما إذا كان استعماله جائز أو ممنوع، فليس كل ممنوع يبطل الصيام، وعلى هذا المنوال، استخدام كريم البشرة وكريم الشعر وغيرها لا يفسد الصيام، كما لا يفسد وضع العدسات اللاصقة في العينين الصيام.