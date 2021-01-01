لعدم تنفيذ حكم قضائي .. حبس محافظ الفيوم 6 أشهر

حكمت محكمة جنح الفيوم بندر الفيوم، برئاسة المستشار محمد عامر والمستشار محمد بهاء وأمين سر مصطفى الشريف، بالحبس ستة أشهر لـ الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم وكفالة 500 جنيه، لإيقاف التنفيذ والعزل من الوظيفة وألزمته بأن يؤدى للمدعي بالحق المدني مبلغ 10 آلاف على سبيل التعويض المؤقت.
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وذكرت الدعوة المقامة من الدكتور أحمد ربيع؛ وذلك لامتناع المحافظ عن تنفيذ حكم قضائي نهائي رقم 698 في من محكمة القضاء الإداري بتاريخ 15 مارس 2015 وحاصل منطوقه بالزام الجهة الإدارية بأن تؤدي له وآخرين المبالغ التي تم تحصيلها كعمولة توزيع، وفقا للقرار الرقيم 78 لسنة 1990 وتعديلاته والزمت الجهة الإدارية بالمصاريف والأتعاب وصار ذلك القضاء انتهائيا واجب النفاذ.
حبس محافظ الفيوم
وأوضحت الدعوى أن المتضرر تقدم إلى إدارة الشئون القانونية بديوان عام محافظة الفيوم بطلب تنفيذ الحكم مستوفيا جميع الأوراق المطلوبة ولم يتم تنفيذه حتى تاريخه، وعلى هذا اقام دعواه بطريق الادعاء المباشر بموجب صحيفة استوفت شرائطها القانونية طالبا في ختامها الحكم بتطبيق أقصى عقوبة على المتهم وبالزام المعلن إليهما الأول والثاني بأن يؤديا للمدعى بالحقوق المدنية مبلغ وقدره 15001جنيه تعويضا مدنيا مؤقتا عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به من جراء امتناعهما عن تنفيذ الحكم مع إلزامهما بالمصاريف والأتعاب.
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