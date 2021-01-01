التعليم توضح حقيقة .. تغيير مواعيد امتحانات صفوف النقل والشهادة الإعدادية

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صورة الخبر: وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم

نفى شادي زلطة، المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، صحة ما تردد على مواقع التواصل الاجتماعي حول تغيير مواعيد امتحانات صفوف النقل والشهادة الإعدادية، مؤكدا أن مواعيد الامتحانات كما هي يوم 6 مايو المقبل وفقا لجداول الامتحانات التي أعلنتها الوزارة.

حقيقة تغيير مواعيد امتحانات صفوف النقل والشهادة الإعدادية
وأكد المتحدث الرسمي لوزراة التربية والتعليم، في بيان له، أن الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني يحرص دائمًا على اطلاع الطلاب وأولياء الأمور على كافة التفاصيل المتعلقة بالمنظومة التعليمية والامتحانات بشكل استباقي، في إطار تحقيق مبدأ الشفافية مع الرأي العام.

وأهاب شادي زلطة بالطلاب وأولياء الأمور عدم الانسياق خلف المنشورات التي يتم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي والتي تستهدف إثارة الارتباك، مشيرا إلى أن أي مستجدات تعلن عنها الوزارة عبر قنواتها الرسمية سواء عبر البيانات الرسمية أو الصفحة الرسمية للوزارة أو موقعها الإلكتروني.

جدير بالذكر، تنظم اليوم الاثنين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، برئاسة الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، احتفالية توقيع مذكرات تفاهم لإطلاق 5 مدارس دولية للتكنولوجيا التطبيقية.

يشهد احتفالية وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، والدكتور احمد سمير صالح وزير التجارة والصناعة.

المصدر: cairo24

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