بسبب الاحتجاجات في اسرائيل .. نجل نتنياهو يفتح النار علي معارضي والده



يائير نتنياهو مع والده يائير نتنياهو مع والده

فتح يائير نتنياهو نجل رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، النار على معارضي والده الذين يحتجون على التعديلات القضائية التي يريد إدخالها على النظام القضائي.



ويبلغ يائير نتنياهو من العمر (31 عاما)، ويعرّف نفسه على "تويتر" بأنه مقدم برنامج "بودكاست".



ولم يوفر يائير نتنياهو المعروف بنشاطه المكثف عبر شبكات التواصل وخاصة "تويتر" أحدا من انتقاداته، وكان لافتا انتقاده الشديد للولايات المتحدة.

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قال إن الولايات المتحدة تموّل الاحتجاجات ضد التعديلات القانونية التي يسعى والده من أجل إقرارها، وتعني عمليا تقييد السلطات القضائية في إسرائيل على نحو كبير.اتهم الأميركيين بأنهم يقفون وراء الاحتجاجات حتى يقبل والده باتفاق مع الإيرانيين. لكن الخارجية الأميركية نفت ذلك الاتهام، وقال إنه لا يملك أساسا من الصحة، وفق ما ذكرت شبكة "إي بي سي نيوز" الأميركية.لا يكتفي نجل نتنياهو بكتابة تغريداته هو فقط بل يعيد نشر تغريدات مغردين آخرين يتفقون مع وجهة نظره، وبرز ذلك بشكل كبير خلال الساعات الأخيرة مع اشتداد الأزمة.على سبيل المثال، أعاد نشر تغريدة لصحفي من اليمين المتشدد علق فيها على المناشيت الرئيسي لصحيفة "يديعوت آحرونوت " الذي يقول إن "نتنياهو أصبح خطرا على الدولة". وقال : "هذا نسميه تحريض لقتل رئيس الوزراء. لا يوجد تفسير آخر للعنوان المقلق هذا".هجوم على المحتجينقبل أيام، شبّه الابن الأكبر لنتنياهو المحتجين على التعديلات المقترحة بالجناح شبه العسكري للحزب النازي، وقال إنهم حاولوا حرق الكنيست، لكن لم يقدم دليلا على ذلك.بعدما حاصر متظاهرون معارضون للتعديلات القضائية والدته، سارة، أثناء وجودها في صالون تصفيف شعر في تل أبيب، غرّد قائلا إن هؤلاء الذين حاصروها "إرهابيون".اتهم المتظاهرين بأنهم حاولوا قتل والدته.