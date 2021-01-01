رسالة تهديد .. روسيا: قادرون على تدمير أمريكا إذا كان وجودنا مهددا

قال سكرتير مجلس الأمن الروسي، نيكولاي باتروشيف، اليوم الإثنين، إن لدى روسيا الأسلحة اللازمة لتدمير أي عدو، بما في ذلك أمريكا، إذا كان وجودها مهددًا.
وفي ومقابلة مع صحيفة “روسيسكايا جازيتا”، قال باتروشيف، إن “ روسيا لديها الأسلحة اللازمة لتدمير أي عدو، بما في ذلك أمريكا إذا كان وجودها مهددًا”.
وأضاف: "روسيا تتحلى بالصبر، ولا تخيف أحد بإمكانياتها العسكرية، إلا أنها، في الوقت نفسه، تمتلك أسلحة فريدة حديثة قادرة على تدمير أي خصم، بما في ذلك الولايات المتحدة، إذا كان وجودها مهددا".
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