رسالة تهديد .. روسيا: قادرون على تدمير أمريكا إذا كان وجودنا مهددا



روسيا قادرون على تدمير أمريكا روسيا قادرون على تدمير أمريكا

قال سكرتير مجلس الأمن الروسي، نيكولاي باتروشيف، اليوم الإثنين، إن لدى روسيا الأسلحة اللازمة لتدمير أي عدو، بما في ذلك أمريكا، إذا كان وجودها مهددًا.



وفي ومقابلة مع صحيفة “روسيسكايا جازيتا”، قال باتروشيف، إن “ روسيا لديها الأسلحة اللازمة لتدمير أي عدو، بما في ذلك أمريكا إذا كان وجودها مهددًا”.



وأضاف: "روسيا تتحلى بالصبر، ولا تخيف أحد بإمكانياتها العسكرية، إلا أنها، في الوقت نفسه، تمتلك أسلحة فريدة حديثة قادرة على تدمير أي خصم، بما في ذلك الولايات المتحدة، إذا كان وجودها مهددا".

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ووصف باتروشيف رأي السياسيين الأمريكيين بأن روسيا لن تكون قادرة بعد الآن الرد على ضربة نووية وقائية بأنه "غباء خطير وقصر نظر" من جانبهم.وقال: "لسبب ما، يظل السياسيون الأمريكيون الذين أسرتهم دعايتهم الخاصة واثقين من أنه في حالة نشوب صراع مباشر مع روسيا، فإن الولايات المتحدة الأمريكية قادرة على توجيه ضربة صاروخية وقائية، وبعد ذلك لن تتمكن روسيا من الرد. وهذا غباء قصير النظر وخطير للغاية".وأشار إلى أن "نسيان دروس التاريخ دفع البعض في أوروبا إلى الحديث فعليا عن الانتقام، الذي سيؤدي إلى انتصار على روسيا".