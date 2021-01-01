مفاجأة.. صحفي أمريكي : بايدن أمر بتفجير نوردستريم

قال الصحفي الأميركي سيور هيرش، في أول مقابلة مع وسيلة إعلام عربية منذ أن نشر تقريره الاستقصائي الصادم حول تورط المخابرات الأميركية وبأوامر مباشرة من الرئيس بايدن بتدبير تفجير خط أنابيب الغاز الروسي "نوردستريم"، إنه لن يتراجع عما قاله وإنه متأكد 100 بالمئة من المعلومات التي ذكرها والتي قدمتها له مصادر مطلعة يلتزم بعدم ذكر أسمائها.
وأضاف هيرش الحائز على جائزة "بوليتزر" للصحافة عام 1970 تعليقا على عدم ذكر أسماء مصادره: "هناك أشخاص رائعون يعملون بمنظومة السياسة الأميركية وفي الجيش والاستخبارات هؤلاء الأشخاص أقسموا بأن ولائهم لا يكون للأشخاص وإنما يكون للدستور ولذلك فهم يقدمون المعلومات التي تتعلق بهذا النوع من العمليات بضمير مرتاح وهم قلقون جدا مما تتطور إليه الأوضاع في أوكرانيا وأنا أقوم بحمايتهم بإخفاء أسمائهم بعد التأكد من المعلومات التي يقدمونها وقد فعلت ذلك مئات المرات عبر العقود الستة الماضية وكانت معظم التقارير والمقالات التي حصلت على أهم الجوائز الصحفية تتضمن معلومات من مصادر مجهلة لضمان حماية أصحابها".
وقال هيرش في حديث لبرنامج مع جيزال على سكاي نيوز عربية إن الرئيس بايدن بعد ثلاثة أشهر من الحرب اجتمع مع عدد من المسؤولين بحضور مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان ومسؤولين من وكالة الاستخبارات المركزية، عرضت عليه سيناريوهات كان من بينها تفجير خط نوردستريم وهو ما تم تنفيذه بعد ذلك.
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