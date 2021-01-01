دوري أبطال إفريقيا l الهلال السوداني يخاطب الكاف للعب مباراة الأهلي دون جمهور

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نشر نادي الهلال السوداني بيانًا رسميًا كشف فيه عن مخاطبته للاتحاد الإفريقي لكرة القدم بشأن عدة مقترحات لمباراته أمام الأهلي.



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دوري أبطال إفريقيا

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21:00



الهلال يحل ضيفا على الأهلي في استاد القاهرة أمام 50 ألف مشجع يوم 1 أبريل المقبل في الجولة السادسة لدور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا.



وطالب الهلال في خطابه بإقامة المباراة دون جمهور أو بعدد محدود، أو تخصيص 5% من سعة الملعب لجمهوره.

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كما استدل ببيان وزارة الشباب الرياضة المصرية، وحذّر من "بورسعيد جديدة" على حد قولهم.وقال الهلال في بيانه أنه تلقى "خطاب كراهية وعنصرية من جانب الأهلي"، وهدد باللجوء إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم.وطالب بخوض مرانه الأخير على استاد القاهرة الذي تُلعب عليه مباراة الزمالك والمريخ ليلة المباراة.وجاء البيان كالآتي:"بعث الدكتور حسن علي عيسى الأمين العام لنادي الهلال بخطاب جديد للاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، بشأن المواجهة المرتقبة التي يخوضها الأزرق، أمام مضيفه الأهلي المصري، في الجولة الأخيرة لدور المجموعات بمسابقة دوري أبطال إفريقيا، فيما يلي أبرز ما ورد في الخطاب:أوضح الخطاب أنه في ظل غياب الردود على الخطابات الثلاثة التي أرسلها الهلال لـ "كاف"، وفي ظل الجو المشحون بخطاب الكراهية والعنصرية من جانب النادي المصري، فيما يتعلق بمباراة الأهلي والهلال، المقامة اليوم الأول من أبريل القادم، استنادًا إلى البيان الصادر عن وزارة الشباب والرياضة المصرية الذي أكد توتر الأجواء مع محاولات التهدئة، قدم الهلال المقترحات الآتية:المقترح الأول اللعب دون جماهير.المقترح الثاني اللعب في حضور عدد محدود من الجمهور.في حال اللعب والسماح للجمهور بالحضور بالسعة الكاملة للاستاد، أن يتم تخصيص نسبة 5% لأنصار الهلال وفقًا للمادة 1\24 التي تقرأ: "يجب توفير 5% من القدرة الاستيعابية الكلية للاستاد للمناصرين الزائرين وذلك في أفضل مناطق الاستاد أمنًا وحراسة".ذكّر الهلال، الاتحاد القاري بمسؤوليته الجسيمة، وهو يتجاهل كل خطابات الهلال، ويستجيل لكافة طلبات الأهلي، على أمل أن يتدارك "كاف" الموقف قبل وقوع "بورسعيد" جديدة.وبخصوص عدم إتاحة الفرصة للهلال لأداء مرانه الأخير على ملعب المباراة نظرًا لتزامن ذلك مع قيام مباراة المريخ والزمالك، أكد الهلال على أحقيته في خوض مرانه الختامي بملعب المباراة، وفي توقيتها وذلك وفقا للمادة 5\17، التي تشير إلى "يجب وضع الملعب الذي ستقام عليه المباراة تحت تصرف الفريق الزائر لحصة تدريبية واحدة لمدة ساعة (60 دقيقة) عشية المباراة وفي زمن ضربة بداية المواجهة".ولا زال تواصل الهلال مع "كاف" مستمرا على مدار الساعة، وإذا لم يقم الاتحاد الإفريقي بواجبه فسيخاطب الهلال الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، مدعوما بكافة فيديوهات خطاب الكراهية والعنصرية، والتهديدات بالاعتداءات الجسدية واللفظية، وهي مترجمة إلى أكثر من لغة، علما أن "فيفا" يعتبر خطاب الكراهية والعنصرية من أخطر المخالفات، ولا يهادن أو يجامل في إدانتها، وفرض أقصى العقوبات على مرتكبيها."موقف المجموعة الحالي1- صنداونز 11 نقطة - سجل 12 - استقبل 6 - فارق الأهداف +62- الهلال 10 نقاط - سجل 6 - استقبل 3 - فارق الأهداف +33- الأهلي 7 نقاط - سجل 11 - استقبل 8 - فارق الأهداف +34- القطن 0 نقطة - سجل 2 - استقبل 14 - فارق الأهداف -12ماذا يحتاج الأهلي للصعود؟يدخل الأهلي المباراة ولا بديل أمامه إلا الفوز من أجل الوصول للدور ربع النهائي.ولكن هل فوز الأهلي بأي نتيجة سيكون كافيا للتأهل؟اللوائح تقول:حال تساوي ناديين في النقاط في المجموعات فإنه يتم الاحتكام إلى1-عدد النقاط التي يحققها كل فريق في المواجهات المباشرة2-فارق الأهداف في المباريات بين الفريقين3-العدد الأكبر من الأهداف المسجلة خارج الأرض4- فارق الأهداف في كل مباريات المجموعة5- عدد الأهداف المسجلة في كل مباريات المجموعة6-القرعة-فوز الأهلي مع شباك نظيفةإذا انتصر الأهلي بأي نتيجة دون استقبال أهداف فإنه سيضمن تأهله بشكل مباشر إلى الدور ربع النهائي حتى ولو بهدف دون مقابل مع تساوي الكفة في نقاط المواجهات المباشرة.إذا فاز الأهلي بهدف دون مقابل فإن الكفة ستتساوى في فارق الأهداف في المباريات بين الفريقين ثم الأهداف المسجلة خارج الأرض، وسيتأهل الأهلي بفارق الأهداف في كل مباريات المجموعة (الأهلي +4 والهلال +2).