رسميا .. الزمالك يشكو مرتجي لوزارة الرياضة ويطالب بمعاقبته l نص الشكوي



خطابً الزمالك خطابً الزمالك

أرسل مجلس إدارة الزمالك خطابًا إلى وزارة الشباب والرياضة، يطلب فيه معاقبة خالد مرتجي، أمين صندوق مجلس الأهلي، بعد التصريحات الإعلامية التي أطلقها مؤخرًا.



وكان مرتجي أطلق تصريحات إذاعة نارية قبل أيام بشأن المنافسة بين الأهلي والزمالك.



وقال مرتجي "الزمالك مدين بالشكر للأهلي، صالح سليم اتخذ قرارًا في التسعينيات بعدم المشاركة في بطولة أفريقيا، وهذه هي الفترة التي توج فيها الزمالك بخمسة ألقاب".

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وأضاف "جماهير الزمالك تغير بشدة من جماهير الأهلي لأننا نستحوذ على البطولات، نحن نفوز بكل شىء، وهذا يوجه الأجيال الجديدة لتشجيع الأهلي، الفارق بيننا كبير للغاية".واستند الزمالك في شكواه إلى البيان الذي أصدرته وزارة الشباب والرياضة، تتوعد فيه المتجاوزين، بهدف القضاء على ظاهرة التعصب.وجاء نص الخطاب الذي أرسله الزمالك إلى وزارة الرياضة كالتالي:بمناسبة إصدار بيان الأستاذ الدكتور وزير الشباب والرياضة بشأن ضبط المشهد الرياضي في مصر، وبمناسبة تصريحات خالد مرتجي أمين صندوق النادي الأهلي عبر وسائل الإعلام المختلفة، وقيامه بالتحقير والازدراء من جماهير نادى الزمالك العظيمة، وكذلك نادي الزمالك ذاته، وكان فعله هذا عن عمد ناعتًا جماهير الزمالك بأنها تشتاط غيظًا من جماهير النادي الأهلي، وكونه استحوذ على كافة البطولات دون نادى الزمالك على غير الحقيقة، وهو ما يثير الحقد والكراهية بين جماهير الكرة المصرية بأن من يشجع نادي الزمالك أقل ممن يشجع النادي الأهلي.هذا فضلًا عن وصفه نادى الزمالك بأنه لا يحصل على أية بطولات في وجود النادي الأهلي، ولم يكن فعله هذا الأول بل اعتاد على ذلك الأمر مرارًا.لذلك، وتحقيقًا لمصداقية ما أصدره سيادة الوزير من بيان أمام كافة الجماهير المصرية وتحقيقًا أيضًا للردع، نلتمس من سيادتكم التفضل باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة نحو تصريحات المذكور سالف الذكر حتى لا يتفاقم الأمر ويزداد الاحتقان بين الجماهير المصرية ومجلس إدارة الناديين.