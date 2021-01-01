الزمالك يفاضل بين 6 مدربين أجانب لقيادة الفريق



جمال عبدالحميد جمال عبدالحميد

كشف جمال عبدالحميد، عضو مجلس إدارة الزمالك، أن الإدارة تفاضل بين 6 مدربين أجانب كبار، لقيادة الفريق في الفترة المقبلة خلفًا للبرتغالي جيسفالدو فيريرا، الذي تعرض للإقالة من منصبه.



وأوضح عبدالحميد أن الأجانب الستة المرشحين لتدريب الزمالك، لم يسبق لأي منهم قيادة الفريق الأبيض من قبل، ما يعني خروج السويسري كريستيان جروس من الترشيحات، على عكس ما تداولته تقارير صحفية سابقة.



ويبحث الزمالك عن مدرب جديد في الفترة المقبلة، فيما يقود الفريق مؤقتًا أحمد عبدالمقصود، المدرب المساعد في الجهاز الفني السابق.

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وقال عبدالحميد، عبر قناة ناديه، "أجرينا استفتاءً بالأصوات في مجلس إدارة الزمالك حول هوية المدرب الجديد سواء مصري مؤقت حتى نهاية الموسم أو أجنبي، وننتظر صوت مرتضى منصور بعد خروجه من الحبس".وأضاف "نفاضل بين 6 مدربين أجانب كبار لديهم سير ذاتية قوية، سواء لتولي المهمة في الوقت الحالي أو بداية من الموسم الجديد، وابتعدنا عن المدربين الذين تولوا تدريب الزمالك من قبل".وخرج مرتضى منصور من محبسه أمس الأحد، بعد قضاء 30 يومًا في السجن بتهمة سب محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي.وعلق عبدالحميد على خروج مرتضى بقوله "الشهر الذي تعرض فيه للحبس مر كأنه سنة، لكن في النهاية عاد الأسد، صاحب الكلمة الواحدة، وسننظم استقبالًا كبيرًا له في نادي الزمالك".وفي سياق مختلف، وجه عبدالحميد انتقادات فنية لعبدالمقصود، الذي قاد الزمالك في مباراة البنك الأهلي أمس الأحد.وخسر الزمالك بثلاثية نظيفة في المباراة التي أقيمت على ستاد المقاولون العرب ضمن الدور ثمن النهائي من بطولة كأس الرابطة.وتساءل عضو المجلس "لماذا لم يلعب مدرب الزمالك برأسي حربة وهو يواجه البنك الأهلي، صاحب الترتيب المتأخر في الدوري المصري، وكيف يستبدل سيف جعفر وهو أفضل لاعب يضغط على الخصم في المباراة؟".