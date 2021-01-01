على الفحم .. طريقة عمل الكفتة التركية



الكفتة التركية الكفتة التركية

اذا كنتي من محبي الأكلات التي تقدم في رمضان اليكم طريقة عمل الكفتة التركية بطعم المشوي على الفحم



المكونات:

1 بيضة

1 بصلة

2 فص ثوم

1 حزمه بقدونس

600 جرام لحم مفروم دهن متوسط

3 ملعقة بقسماط مطحون

1 ملعقة صغيرة ملح

نصف ملعقة صغيرة كمون

1 معلقة عسل اسود

ربع ملعقة صغيرة كربونات

1 ملعقة صغيرة صلصة فلفل

فلفل أسود



طريقة التحضير:

1-نضع فى الكبة بيض.

2-نضيف بصل,ثوم,ونطحن المكونات جيدا فى الكبة.

3-نضع فى وعاء واسع لحم مفروم,بقدونس,خليط البصل,بقسماط مطحون,ملح,كمون,عسل أسود,كربونات,صلصه طماطم او صلصة فلفل وفى الاخر نضيف فلفل أسود ونعجن المكونات جيدا.

6-بعد ذلك نقفل على الكفتة بورق الاسترتش ونضعه فى البراد لمدة ساعات اذا امكن.

7-بعد ذلك نقوم بتشكيل الكفتة على شكل كور بأيدينا.

8-لحد ما الكفته تنتهى نقوم بتشكيلها بهذا الشكل,عملنا حوالي 19-20 قطعة.

9-نقوم بوضع مقلاة على شكل المشوى كما بالفيديو.

10-ونضع الكفتة بدون وضع اى زيت فى المقلاة.

11-بعد ذلك يمكنك تقديمها بالهنا والشفا