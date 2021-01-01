على الفحم .. طريقة عمل الكفتة التركية

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صورة الخبر: الكفتة التركية
الكفتة التركية

اذا كنتي من محبي الأكلات التي تقدم في رمضان اليكم طريقة عمل الكفتة التركية بطعم المشوي على الفحم

المكونات:
1 بيضة
1 بصلة
2 فص ثوم
1 حزمه بقدونس
600 جرام لحم مفروم دهن متوسط
3 ملعقة بقسماط مطحون
1 ملعقة صغيرة ملح
نصف ملعقة صغيرة كمون
1 معلقة عسل اسود
ربع ملعقة صغيرة كربونات
1 ملعقة صغيرة صلصة فلفل
فلفل أسود

طريقة التحضير:
1-نضع فى الكبة بيض.
2-نضيف بصل,ثوم,ونطحن المكونات جيدا فى الكبة.
3-نضع فى وعاء واسع لحم مفروم,بقدونس,خليط البصل,بقسماط مطحون,ملح,كمون,عسل أسود,كربونات,صلصه طماطم او صلصة فلفل وفى الاخر نضيف فلفل أسود ونعجن المكونات جيدا.
6-بعد ذلك نقفل على الكفتة بورق الاسترتش ونضعه فى البراد لمدة ساعات اذا امكن.
7-بعد ذلك نقوم بتشكيل الكفتة على شكل كور بأيدينا.
8-لحد ما الكفته تنتهى نقوم بتشكيلها بهذا الشكل,عملنا حوالي 19-20 قطعة.
9-نقوم بوضع مقلاة على شكل المشوى كما بالفيديو.
10-ونضع الكفتة بدون وضع اى زيت فى المقلاة.
11-بعد ذلك يمكنك تقديمها بالهنا والشفا

المصدر: elbalad

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