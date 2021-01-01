فطارك أنهاردة .. اللازانيا وشوربة البروكلي وسلطة كلوسلو



اللازانيا اللازانيا

إذا كنتي تحاولين تقديم أكلات مختلفة في رمضان علي سفرتك نقدم لكي إفطارا كاملا مبتكرا ولذيذا.







طريقة عمل اللازانيا

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علبة لازانياعصاج مفرومبشاميل خفيف2معلقة صلصة " معجون الطماطم "الطريقةنعمل عصاج عادى جدا ممكن مع إضافة 2 جزرة مبشورة و 2 معلقة صلصة " معجون الطماطم " يترك على جنبعمل بشاميل خفيفنضع طبقة لازانيا فى صينية مدورة او مربعة و نضع عليها البشاميل الخفيف و طبقة لازانيا حتى نصف الكمية يضاف العصاج اللحمة و يوضع طبقة بشاميل عليه .يضاف باقى اللازانيا طبقة و طبقة بشاميل حتى أخر الكمية يضاف على الوجهه جبنة موتزريلا و شيدر او اللى موجودطريقة أخرىنضع طبقة لازانيا و طبقة بشاميل خفيف و طبقة عصاج و هكذا حتى أخر الكمية و نضع الجبن الموتزريلا و الشيدر .. أو الموتزريلا فقطتوضع فى فرن مسبق تشغيله 180 نصف ساعة أو حتى تمام النضج و يكتسب اللون بألف هنا و شفاشوربة البروكلي750 غرام بروكلي2 حبة بطاطس2حبة جزر2 عود كرفس1 حبة بصل كبيرة الحجم1 ليتر مرق دجاج¼ كوب حليب¼ ملعقة صغيرة ملح¼ ملعقة صغيرة فلفل أسودطريقة شوربة البروكليقطّعي البروكلي، البطاطس، الجزر، الكرفس والبصل إلى قطع متوسطة الحجم. ثم اسلقيهم في مرق الدجاج.في الخلاط الكهربائي، اضربي الخليط جيدا.ضعي الخليط في قدر على النار. ثم أضيفي الحليب إلى الخليط وتبلي بالملح والفلفل مع استمرار التقليب.اغرفي في أطباق تقديم. وقدميها ساخنة مع الخبز.سلطة كلوسلوالمقادير :كرنب ابيض 12جزر مبشور3ملاعق كبيرة مايونيزنصف كوب لبن2 ملعقة خل ابيض2 ملعقة سكرناعمملحالتحضير :يقطع الكرنب قطع صغيرة وتضاف اليها الجزر المبشور والمايونيز والخل والسكروالملح واللبن وتقلب جيدا ثم توضع فى الثلاجة لمدة 3 ساعات