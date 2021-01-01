فطارك أنهاردة .. اللازانيا وشوربة البروكلي وسلطة كلوسلو

اللازانيا
إذا كنتي تحاولين تقديم أكلات مختلفة في رمضان علي سفرتك نقدم لكي إفطارا كاملا مبتكرا ولذيذا.
طريقة عمل اللازانيا
علبة لازانيا
عصاج مفروم
بشاميل خفيف
2معلقة صلصة " معجون الطماطم "
الطريقة
نعمل عصاج عادى جدا ممكن مع إضافة 2 جزرة مبشورة و 2 معلقة صلصة " معجون الطماطم " يترك على جنب
عمل بشاميل خفيف
نضع طبقة لازانيا فى صينية مدورة او مربعة و نضع عليها البشاميل الخفيف و طبقة لازانيا حتى نصف الكمية يضاف العصاج اللحمة و يوضع طبقة بشاميل عليه .
يضاف باقى اللازانيا طبقة و طبقة بشاميل حتى أخر الكمية يضاف على الوجهه جبنة موتزريلا و شيدر او اللى موجود
طريقة أخرى
نضع طبقة لازانيا و طبقة بشاميل خفيف و طبقة عصاج و هكذا حتى أخر الكمية و نضع الجبن الموتزريلا و الشيدر .. أو الموتزريلا فقط
توضع فى فرن مسبق تشغيله 180 نصف ساعة أو حتى تمام النضج و يكتسب اللون بألف هنا و شفا
شوربة البروكلي
750 غرام بروكلي
2 حبة بطاطس
2حبة جزر
2 عود كرفس
1 حبة بصل كبيرة الحجم
1 ليتر مرق دجاج
¼ كوب حليب
¼ ملعقة صغيرة ملح
¼ ملعقة صغيرة فلفل أسود
طريقة شوربة البروكلي
قطّعي البروكلي، البطاطس، الجزر، الكرفس والبصل إلى قطع متوسطة الحجم. ثم اسلقيهم في مرق الدجاج.
في الخلاط الكهربائي، اضربي الخليط جيدا.
ضعي الخليط في قدر على النار. ثم أضيفي الحليب إلى الخليط وتبلي بالملح والفلفل مع استمرار التقليب.
اغرفي في أطباق تقديم. وقدميها ساخنة مع الخبز.
سلطة كلوسلو
المقادير :
كرنب ابيض 1
2جزر مبشور
3ملاعق كبيرة مايونيز
نصف كوب لبن
2 ملعقة خل ابيض
2 ملعقة سكرناعم
ملح
التحضير :
يقطع الكرنب قطع صغيرة وتضاف اليها الجزر المبشور والمايونيز والخل والسكر
والملح واللبن وتقلب جيدا ثم توضع فى الثلاجة لمدة 3 ساعات
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