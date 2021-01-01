خصم يقترب من 4000 جنيه على أفضل موبايل Nokia



Nokia Nokia

يتهافت المستخدمون حول العالم على اقتناء هواتف آيفون iPhone وسامسونج بسبب مزاياها الكثيرة، ولكن مع ارتفاع سعر الدولار العالمي أصبح ذلك مشكلة للبعض في الوقت الحالي، لذلك توجد بدائل من شركات التكنولوجيا مثل نوكيا Nokia مع هواتفها التي تقدم هواتف بكاميرا عالية الدقة وبطارية ضخمة وغيرها الكثير.



ويعد هاتف نوكيا Nokia X30 5G من أفضل هواتف عملاقة التكنولوجيا التي تقدم مواصفات رائعة مقابل سعر مناسب، ولحسن الحظ يوجد خصم في موقع أمازون إنجلترا على هاتف نوكيا Nokia X30 5G بقيمة 100 جنيه إسترليني (أي ما يعادل 3800 جنيه مصري تقريبا) ، ليصل سعره النهائي بعد التخفيض إلى 300 جنيه إسترليني.



مواصفات هاتف نوكيا Nokia X30 5G



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جاء هاتف نوكيا Nokia X30 5G، بشاشة من نوع AMOLED بقياس 6.43 بوصة، بجودة عرض FHD +، مع معدل تحديث يبلغ 90 هرتز، مع وجود طبقة حماية زجاجية للشاشة من نوعGorilla Glass Victus.ويعمل هاتف نوكيا Nokia X30 5G بمعالج من إنتاج شركة كوالكوم الأمريكية نوع Snapdragon 695، بدقة تصنيع 6 نانومتر، ويأتي مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 6 أو 8 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية سعة 128 أو 256 جيجابايت.يقدم هاتف نوكيا كاميرا خلفية مزدوجة ، حيث إن الكاميرا الرئيسية منها تكون بدقة 50 ميجابكسل، متصلة بكاميرا ultrawide بزاوية واسعة بدقة 13 ميجابكسل، بالإضافة إلى وجود كاميرا لالتقاط صور السيلفي ومكالمات الفيديو بدقة 16 ميجابكسل.يحتوي هاتف نوكيا Nokia X30 5G، على بطارية بقوة 4200 مللي أمبير في الساعة وتدعم الشحن بقوة 33 وات، ويتم شحنها عبر منفذ USB-C 2.0.جدير بالذكر أن الهاتف مقاوم للماء والغبار بفضل دعمه لمعيار IP67.