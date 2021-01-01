قد تبدأ Redmi في إنتاج شاحن فائق السرعة بقوة 300W قريباً

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صورة الخبر: Redmi
Redmi

كشفت أحدث التسريبات التي جاءت من “Digital Chat Station” عن خطط شاومي القادمة لبدء الإنتاج الضخم لشاحن بتقنية الشحن فائقة السرعة بقدرة 300W.

تؤكد أحدث التسريبات على خطط شاومي لبدء الإنتاج الضخم لشاحن بقدرة 300W يدعم الشحن خلال 5 دقائق فقط.

ولقد إستعرضت شاومي مؤخراً آداء تقينة الشحن الجديدة مع نموذج معدل من هاتف Redmi Note 12 Pro Plus، بقدرة بطارية 4100 mAh، حيث حققت تقنية الشحن الفائقة بقدرة 300W دعم شحن بطارية الهاتف بنسبة 50% خلال 5 دقائق فقط.

وتأتي تقنية Redmi 300W بتصميم مبتكر من شاومي مع الجيل الرابع من (gallium nitride)، الذي يدعم زيادة الطاقة بنسبة 43% مع نفس حجم الشاحن.

ويرتكز تصميم الشاحن على مضخة مخصصة 6:2 بكفاءة لتحويل الطاقة بنسبة 98%، ويدعم تصميم تقنية الشحن معالجة مشكلة إرتفاع الحرارة، كما يدعم ترتيب مضخات الشحن تجنب توليد الحرارة، مع إستدامة أكثر للطاقة.

المصدر: بوابه المتميز

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