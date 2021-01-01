قد تبدأ Redmi في إنتاج شاحن فائق السرعة بقوة 300W قريباً

كشفت أحدث التسريبات التي جاءت من “Digital Chat Station” عن خطط شاومي القادمة لبدء الإنتاج الضخم لشاحن بتقنية الشحن فائقة السرعة بقدرة 300W.
تؤكد أحدث التسريبات على خطط شاومي لبدء الإنتاج الضخم لشاحن بقدرة 300W يدعم الشحن خلال 5 دقائق فقط.
ولقد إستعرضت شاومي مؤخراً آداء تقينة الشحن الجديدة مع نموذج معدل من هاتف Redmi Note 12 Pro Plus، بقدرة بطارية 4100 mAh، حيث حققت تقنية الشحن الفائقة بقدرة 300W دعم شحن بطارية الهاتف بنسبة 50% خلال 5 دقائق فقط.
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