تحدّث جوجل خرائطها بميزة Immersive View للتجوّل الثلاثي الأبعاد

أصدرت شركة جوجل تحديثًا جديدًا لتطبيق الخرائط Google Maps يجلب ميزة Immersive View التي توفر تجربةً تفاعليةً ثلاثية الأبعاد لمجموعة من المدن حول العالم. وكانت جوجل قد أعلنت عن الميزة في شهر فبراير الماضي.
وقالت جوجل إن Immersive View هي طريقة جديدة كليًا لاستكشاف الأماكن، إذ تعتمد على الذكاء الاصطناعي وتقنيات الرؤية الحاسوبية Computer Vision للدمج بين لقطات خدمة Street View والصور الجوّية لإنشاء نموذج ثلاثي الأبعاد برسوميات عالية الجودة لكافة تفاصيل المدينة، إضافةً إلى عرض طبقات من المعلومات المفيدة لحالتي الطقس والمرور ودرجة الازدحام في المدن التي تدعمها الخدمة وهي حاليًا في لندن ولوس أنجيلوس ونيويورك وسان فرانسيسكو وطوكيو وبرلين، على أن تصل الخدمة خلال الأشهر القادمة إلى أمستردام ودبلن وفلورنسا والبندقية.
وتتيح الميزة لمُستخدمي التطبيق التحليق فوق المدينة ومشاهدتها من الأعلى بجودة عالية، والهبوط إلى الشوارع للتجول بها وحتى دخول المحلات التجارية لاستكشافها من الداخل.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!