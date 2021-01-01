تحدّث جوجل خرائطها بميزة Immersive View للتجوّل الثلاثي الأبعاد

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أصدرت شركة جوجل تحديثًا جديدًا لتطبيق الخرائط Google Maps يجلب ميزة Immersive View التي توفر تجربةً تفاعليةً ثلاثية الأبعاد لمجموعة من المدن حول العالم. وكانت جوجل قد أعلنت عن الميزة في شهر فبراير الماضي.



وقالت جوجل إن Immersive View هي طريقة جديدة كليًا لاستكشاف الأماكن، إذ تعتمد على الذكاء الاصطناعي وتقنيات الرؤية الحاسوبية Computer Vision للدمج بين لقطات خدمة Street View والصور الجوّية لإنشاء نموذج ثلاثي الأبعاد برسوميات عالية الجودة لكافة تفاصيل المدينة، إضافةً إلى عرض طبقات من المعلومات المفيدة لحالتي الطقس والمرور ودرجة الازدحام في المدن التي تدعمها الخدمة وهي حاليًا في لندن ولوس أنجيلوس ونيويورك وسان فرانسيسكو وطوكيو وبرلين، على أن تصل الخدمة خلال الأشهر القادمة إلى أمستردام ودبلن وفلورنسا والبندقية.



وتتيح الميزة لمُستخدمي التطبيق التحليق فوق المدينة ومشاهدتها من الأعلى بجودة عالية، والهبوط إلى الشوارع للتجول بها وحتى دخول المحلات التجارية لاستكشافها من الداخل.

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وقالت جوجل إنها اعتمدت على تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحويل الصور العادية الثنائية إلى ثلاثية الأبعاد بشكل يعكس شكل المبنى وحتى بُنية مواده الخارجية، لتشكيل صورة دقيقة له في مختلف ظروف الإضاءة وأحوال الطقس.كما يجلب التحديث ميزة Live View التي تستخدم تقنية الواقع المُعزز كي تعرض باستخدام كاميرا الهاتف أبرز المعلومات حول الأماكن المُحيطة بالمُستخدم، كأسماء المطاعم وأماكن أجهزة الصراف الآلي والحدائق ومحطات المواصلات. كما تعرض الخدمة معلومات إضافية كمعرفة أوقات عمل الأماكن التجارية وتقييمها ومدى ازدحامها.إضافةً إلى ما سبق، يوسّع التحديث دعم خدمة التجوّل داخل الأماكن بالواقع المعزز Indoor Live View كي تشمل أكثر من ألف نقطة، تتضمن مطاراتٍ ومحطات قطار وأسواقًا تجارية في برشلونة وبرلين وفرانكفوت ولندن ومدريد وملبورن وباريس وبراغ وسنغافورة وسيدني وتايباي.وتساعد الخدمة المستخدم للعثور على طريقه في الأماكن الواسعة، كالمطارات والأسواق التجارية حيث تستخدم الواقع المعزز لإظهار الأسهم التي تدل على اتجاهات الأماكن.وبدأت جوجل اليوم بطرح التحديث بشكل تدريجي، ما يعني أن الميزات الجديدة قد تحتاج إلى عدة أيام قبل وصولها إلى جميع مستخدمي التطبيق.