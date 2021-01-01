تخطط آبل لتزويد ساعاتها الذكية بكاميرا

كشفت براءة اختراع سجلتها شركة آبل حديثًا، عن عمل الشركة على تزويد ساعتها الذكية Apple Watch بكاميرا مُدمجة، قد تتيح للمستخدمين إجراء مكالمات الفيديو عبر تطبيق (فيستايم) FaceTime وإمكانية إلغاء تأمين الساعة عبر تقنية التعرف إلى الوجه.
وتوضح براءة الاختراع أن الكاميرا والمايكروفون المُرفق بها، سيتوضعان بشكلٍ مائل ما بين جسم الساعة وسوار المعصم. وإضافةً إلى إجراء مكالمات الفيديو، ستتيح الكاميرا التقاط الصور ومقاطع الفيديو ومسح المستندات ضوئيًا. ويأتي التصميم الجديد مُختلفًا عن تصميمات أخرى كانت قد ظهرت في براءة اختراع سابقة لآبل، إذ وضعت براءة الاختراع القديمة الكاميرا في تاج الساعة.
آبل
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