تعلم كيفية تحسين جودة الصوت في مكالمات FaceTime في آيفون

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يُعد تطبيق FaceTime أحد أشهر التطبيقات التي يستخدمها مستخدمو هواتف آيفون لإجراء المكالمات الصوتية ومكالمات الفيديو، ويضم العديد من الميزات، مثل: ميزة (Live Captions) لنسخ المحادثة الصوتية إلى نص، ووضع (Portrait mode) الذي يعزز وضوح صورتك أثناء إجراء مكالمات الفيديو ويقلل وضوح الخلفية، وغيرها العديد من الميزات.



وابتداء من إصدار نظام التشغيل iOS 15 قدمت آبل ميزة (العزل الصوتي) Voice Isolation إلى FaceTime لتحسين جودة الصوت أثناء إجراء المكالمات. تكتم هذه الميزة أصوات الخلفية، مثل: صوت الأطفال الذين يلعبون في غرفة قريبة أو أصوات السيارات خارج بيتك، حتى يتمكن الآخرون من سماعك بوضوح في مكالمة FaceTime.



كيفية تفعيل ميزة عزل الصوت في FaceTime:

لن تجد ميزة عزل الصوت في تطبيق (الإعدادات) Settings في هاتف آيفون، بل يجب أن تبدأ بمكالمة FaceTime لتتمكن من تفعليها. ولكن بعد تفعيلها أول مرة، ستبقى مُفعّلة في المرة القادمة التي تستخدم فيها FaceTime لإجراء مكالمة فيديو.

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إليك كيفية تفعيل ميزة Voice Isolation في آيفون:انضم إلى مكالمة فيديو في تطبيق FaceTime.مرر لأسفل من الزاوية اليمنى العلوية من شاشتك للوصول إلى (مركز التحكم) Control Center.انقر فوق (وضع الميكروفون) Mic Mode الظاهر بالقرب من الزاوية العلوية اليمنى من شاشتك.اضغط فوق خيار (عزل الصوت) Voice Isolation.كيفية تحسين جودة الصوت في مكالمات FaceTime في آيفونكيفية تفعيل ميزة Wide Spectrum:يوفر (وضع الميكروفون) Mic Mode ميزة أخرى مع ميزة (عزل الصوت) Voice Isolation تُسمى Wide Spectrum، وبينما تكتم ميزة (عزل الصوت) Voice Isolation الأصوات الأخرى المحيطة بك، تعزز ميزة Wide Spectrum الأصوات الجماعية دون التأثير في وضوح صوتك.تُعدّ هذه الميزة مناسبة للمكالمات الجماعية عبر FaceTime أو إذا كان لديك مجموعة كبيرة من الأشخاص يرغبون في التحدث لشخص آخر. على سبيل المثال: إذا كان لديك أخ أو أخت في بلد آخر وتريد أنت وعائلتك الاحتفال معه بمناسبة عيد ميلاده، فيمكن أن تساعد ميزة Wide Spectrum في تعزيز صوت جميع أفراد العائلة أثناء الغناء معًا في وقت واحد.لتفعيل هذه الميزة اتبع الخطوات نفسها الخاصة بتفعيل ميزة عزل الصوت، ولكن بدلًا من اختيار (عزل الصوت) Voice Isolation، اختر Wide Spectrum، وستبقى هذه الميزة مفعّلة في FaceTime في المكالمة القادمة.