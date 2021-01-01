تكشف تسريبات عن المواصفات الرئيسية وتصميم Honor Play 7T قبل الإعلان الرسمي غداً

تعقد شركة Honor حدث غداً 28 من مارس للإعلان الرسمي عن هاتفها المتوسط Honor Play 7T، ولقد إستعرضت أحدث التسريبات تفاصيل مواصفات وتصميم هذا الإصدار قبل الإعلان الرسمي.
ولقد شاركت Honor ملصق إعلاني يوضح تصميم الهاتف، كما قدمت تفاصيل حول المواصفات الرئيسية لهذا الإصدار.
وتؤكد التفاصيل التي جاءت من الشركة على أن Honor Play 7T يأتي بشاشة LCD، كما يضم مدخل 3.5مم للسماعات، ومنفذ USB C، كما يأتي مستشعر البصمة في الإطار الجانبي للهاتف.
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