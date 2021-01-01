تكشف تسريبات عن المواصفات الرئيسية وتصميم Honor Play 7T قبل الإعلان الرسمي غداً



Honor Play 7T Honor Play 7T

تعقد شركة Honor حدث غداً 28 من مارس للإعلان الرسمي عن هاتفها المتوسط Honor Play 7T، ولقد إستعرضت أحدث التسريبات تفاصيل مواصفات وتصميم هذا الإصدار قبل الإعلان الرسمي.



ولقد شاركت Honor ملصق إعلاني يوضح تصميم الهاتف، كما قدمت تفاصيل حول المواصفات الرئيسية لهذا الإصدار.



وتؤكد التفاصيل التي جاءت من الشركة على أن Honor Play 7T يأتي بشاشة LCD، كما يضم مدخل 3.5مم للسماعات، ومنفذ USB C، كما يأتي مستشعر البصمة في الإطار الجانبي للهاتف.

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ويتميز Play 7T بحجم شاشة 6.74 إنش، بجودة عرض HD+، ومعدل تحديث 90Hz، وسعة تخزين 128 أو 256 جيجا بايت، على أن يأتي كلا النموذجين بذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام.أيضاً يأتي الهاتف بقدرة بطارية 6000 mAh، ومن المتوقع أن يأتي بنظام تشغيل Android 13، وواجهة Magic OS 7.1.كما تشير التوقعات إلى أن هاتف Honor Play 7T يضم رقاقة معالج Dimensity 6020، أو قد يأتي برقاقة Dimensity 700، لذا نترقب الإعلان الرسمي غداً لمزيد من التفاصيل.