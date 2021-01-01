بالفيديو : تعرف على مميزات كيا EV9 الكهربائية الجديدة كليا

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صورة الخبر: كيا EV9 الكهربائية
كيا EV9 الكهربائية

ضمن مجموعة من المراجعات وتجارب القيادة لعدد من السيارات الجديدة الحالية بالأسواق والتي نشرها موقع Electrifying الإنجليزي، ظهرت مراجعة وعرض لأهم مميزات موديل 2023 من سيارة كيا EV9 الكهربائية الجديدة، وهي سيارة سيبدأ انتاجها خلال عام 2023 الحالي، وهي من فئة SUV، ويتوقع أن تكون منافس قوي جدا لسيارة تسلا موديل X الكهربائية القوية.

جدير بالذكر أن هذا الموقع الإنجليزي اعتاد تقديم مراجعات جيدة للسيارات الكهربائية والهجينة من وجهة نظر السائق الذي سيستخدم هذه السيارات بشكل يومي لعدة ساعات، لذلك يركز الفيديو على أجزاء مختلفة من السيارة قد لا تظهر أو تبدو واضحة للبعض من مجرد مشاهدة صور أو فيديوهات للسيارة التي يسعى لشرائها.

ويمكنك مشاهدة الفيديو التالي لمعرفة كل التفاصيل عن هذا الموديل الكهربائي الجديد من كيا وأهم مميزاته من وجهة نظر السائق، كما ننصح بتفعيل خاصية الترجمة التلقائية للعربية بموقع يوتيوب، وذلك باتباع الخطوات التالية:

- الضغط على الزر الذي يحمل كلمة CC في الجزء السفلي الأيمن من أزرار التحكم في الفيديو.

- الضغط على الزر الذي يحمل علامة ترس المجاور للزر السابق.

- الضغط على اختيار Subtitles/CC بالقائمة التي تظهر أمامك.

- الضغط على اختيار Auto-Translate بالقائمة.
- الضغط على اختيار Arabic بالقائمة.

شاهد الفيديو:

المصدر: التوكيل

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