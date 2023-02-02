يطرح البنك المركزي اذون خزانة بقيمة إجمالية 34 مليار جنيه

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صورة الخبر: صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أعلن البنك المركزي المصري، اليوم الأحد 26 مارس 2023، طرح أذون خزانة بقيمة إجمالية 34 مليار جنيه وذالك لتمويل عجز الموازنة.

وقال البنك المركزي عبر موقعه الإلكتروني، إن الطرح سيكون بقيمة 13 مليار جنيه على آجال 91 يوما، بقيمة 21 مليار جنيه على آجال 273 يوما.

وكان آخر طرح للبنك المركزي لأذون الخزانة يوم 23 مارس الماضي، حيث طرح أذون خزانة بقيمة 35.5 مليار جنيه لآجال 364 يوما وقيمة 20 مليار جنيه لآجال 182 يوما، وسجل متوسط العائد عليهم 22.5%.

المصدر: العاصمة نيوز

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