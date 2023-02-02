أسعار الذهب في محال الصاغة اليوم بعد ارتفاعه

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أسعار الذهب

شهدت أسعار المشغولات الذهبية ارتفاعاً بنحو 5 جنيهات خلال بداية تعاملات اليوم الإثنين، في الأسواق المصرية ومحال الصاغة، ليسجل متوسط سعر عيار "21" عند مستوى 2025 جنيهاً


أسعار الذهب


واتخذت أسعار الذهب طريقها نحو الصعود فى الأسواق المصرية في وقت سابق، وسط تحرك سعر أونصة الذهب في البورصة العالمية، لتصل إلى أعلى مستوياتها وهوا 2120 جنيهاً للجرام.

وانخفضت أسعار الذهب في الفترة الأخيرة بمقدار 95 جنيه ليصل متوسط سعر عيار "21" عند مستوى 2025 جنيهاً، وهو الأكثر انتشاراً في المحافظات المصرية .

وحققت أسعار المشغولات الذهبية ارتفاعات كبيرة في الآونة الأخيرة في الأسواق المصرية، إذ قفز سعر عيار"21" من مستوى 1670 جنيهًا إلى

مستوى 2120 جنيهًا دون المصنعية،


أسعار الذهب في مصر:
أسعار الذهب، اليوم، ليسجل متوسط سعر عيار "21" عند سعر 2025 جنيهًا، وهو الأكثر رواجًا في الأسواق المصرية، فيما بلغ متوسط سعر عيار "24" مستوى 2314 جنيهًا.

سجل متوسط سعر عيار "18" نحو 1736 جنيهًا، في حين بلغ متوسط سعر عيار "14" سعر 1350 جنيهًا، وحقق سعر الجنيه الذهب 17385 جنيهًا، فيما بلغ السعر العالمي للذهب نحو 1980 دولارًا للأوقية.

المصدر: الوفد

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