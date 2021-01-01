تحظر فرنسا TikTok و Candy Crush

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ليس من المفاجئ أن نرى دولة أخرى تحظر TikTok على الهواتف الحكومية ، لكن فرنسا تتخذ هذه القيود خطوة إلى الأمام. ذكرت صحيفة لوموند أن الحكومة الفرنسية تحظر التطبيقات "الترفيهية" مثل TikTok و Twitter و Netflix وحتى Candy Crush من أجهزة الموظفين العموميين. تمثل التطبيقات مخاطر الأمن السيبراني التي يمكن أن تعرض البيانات لكل من الموظفين والإدارة للخطر ، وفقًا لمكتب وزير الخدمة العامة ستانيسلاس جويريني.



لم تقدم الحكومة قائمة دقيقة بالتطبيقات المحظورة. ومع ذلك ، قال غيريني إنه من المؤكد أنه قد تكون هناك بعض الاستثناءات من أجل التواصل الضروري. هذا لن يمنع فريق وسائل التواصل الاجتماعي من نشر المحتوى ، بمعنى آخر. يسري الحظر على الفور ، لكن يمكن تحديد عقوبات انتهاك القاعدة على "المستوى الإداري" ، كما يقول مكتب Guerini. النهج لا يؤثر على الأجهزة الشخصية.



وتأتي هذه الحملة بعد أن حظرت الحكومة الفيدرالية الأمريكية وعشرات الولايات وكندا والمفوضية الأوروبية والمملكة المتحدة TikTok على أجهزة عمالهم. في هذه الحالات ، كان الأساس المنطقي متشابهًا: يشعر المسؤولون بالقلق من أن الحكومة الصينية قد تجمع بيانات حول أفراد مهمين ، وتنشر الدعاية ، وتجبر ByteDance (الشركة الأم لـ TikTok)

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على تسليم معلومات حساسة.نفت TikTok مرارًا وتكرارًا تعاونها مع الحكومة الصينية. في شهادة أمام لجنة بمجلس النواب أمس ، قال الرئيس التنفيذي شو تشيو إن ByteDance "ليس وكيلًا للصين" وأن بيانات المستخدم الأمريكي لن تكون متاحة للموظفين في البلدان الأخرى بحلول الوقت الذي ينتهي فيه مشروع الهجرة في وقت لاحق من هذا العام.ومع ذلك ، لا تستهدف السياسة الفرنسية أي دولة أو فئة تطبيق واحدة. بدلاً من ذلك ، فإنه يمثل مصدر قلق عام من أن التطبيقات الترفيهية قد تعرض البيانات الحكومية لخطر غير ضروري. هذا ليس ساخنًا جدًا للموظفين الذين يأملون في مشاهدة Netflix أثناء الغداء ، ولكنه قد يطمئن السياسيين القلقين من أن الموظفين قد يكشفون عن غير قصد معلومات من خلال حساباتهم على وسائل التواصل الاجتماعي.