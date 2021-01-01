تحظر فرنسا TikTok و Candy Crush

ليس من المفاجئ أن نرى دولة أخرى تحظر TikTok على الهواتف الحكومية ، لكن فرنسا تتخذ هذه القيود خطوة إلى الأمام. ذكرت صحيفة لوموند أن الحكومة الفرنسية تحظر التطبيقات "الترفيهية" مثل TikTok و Twitter و Netflix وحتى Candy Crush من أجهزة الموظفين العموميين. تمثل التطبيقات مخاطر الأمن السيبراني التي يمكن أن تعرض البيانات لكل من الموظفين والإدارة للخطر ، وفقًا لمكتب وزير الخدمة العامة ستانيسلاس جويريني.
لم تقدم الحكومة قائمة دقيقة بالتطبيقات المحظورة. ومع ذلك ، قال غيريني إنه من المؤكد أنه قد تكون هناك بعض الاستثناءات من أجل التواصل الضروري. هذا لن يمنع فريق وسائل التواصل الاجتماعي من نشر المحتوى ، بمعنى آخر. يسري الحظر على الفور ، لكن يمكن تحديد عقوبات انتهاك القاعدة على "المستوى الإداري" ، كما يقول مكتب Guerini. النهج لا يؤثر على الأجهزة الشخصية.
وتأتي هذه الحملة بعد أن حظرت الحكومة الفيدرالية الأمريكية وعشرات الولايات وكندا والمفوضية الأوروبية والمملكة المتحدة TikTok على أجهزة عمالهم. في هذه الحالات ، كان الأساس المنطقي متشابهًا: يشعر المسؤولون بالقلق من أن الحكومة الصينية قد تجمع بيانات حول أفراد مهمين ، وتنشر الدعاية ، وتجبر ByteDance (الشركة الأم لـ TikTok)
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