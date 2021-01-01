كبسولة الفضاء الروسية تعود للأرض بدون رواد

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قال مسئولون بمجال الفضاء في موسكو إن كبسولة الفضاء الروسية المعيبة ستعود إلى الأرض يوم الثلاثاء المقبل ، قادمة من محطة الفضاء الدولية بدون أحد على متنها، وفق روسيا اليوم.



كبسولة فضاء على متنها أربعة رواد تعود إلى الأرض



وذكرت وكالة روسكوزموس الروسية للفضاء أنه من المقرر أن تغادر المركبة "سويوز إم إس-22" محطة الفضاء الدولية عند الساعة 57ر12 بعد الظهر بتوقيت موسكو (0957 بتوقيت جرينتش) وتصل إلى الأرض عند الساعة 45ر2 بعد الظهر (1145 بتوقيت جرينتش) بالقرب من مدينة جيزكازجان في كازاخستان.

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وليس هناك رواد فضاء على متن الكبسولة، لكن سيتم شحنها بمعدات علمية ونتائج أبحاث علمية جرت في المدار.وكان قد تم اكتشاف تسرب في سويوز قبل أشهر قليلة، والمرجح أن يكون بسبب نيزك صغير للغاية.كما أدى ذلك إلى تأجيل عودة عضوي الفريق الروسي، سيرجي بروكوبييف ودميتري بتلين، كذلك فرانك روبيو من وكالة ناسا الأمريكية للفضاء، الذي وصل إلى محطة الفضاء الدولية في سبتمبر على متن إم إس-22.ومن المخطط الآن بالنسبة لهم أن يعودوا في الخريف بمركبة الفضاء البديلة إم إس-23، التي رست بمحطة الفضاء في هذه الأثناء.