تصدر Microsoft إصلاحًا لخلل خصوصية لقطة شاشة Windows 11

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أصدرت Microsoft زوجًا من تحديثات الطوارئ لمعالجة الثغرة الأمنية "aCropalypse" الموجودة في تطبيقاتها الأصلية الخاصة بتعديل لقطات الشاشة لنظامي التشغيل Windows 10 و 11. وفقًا لتقرير Bleeping Computer ، بدأت الشركة في اختبار إصلاح للثغرة الأمنية في وقت سابق من هذا الأسبوع بعد وقت قصير من اكتشافها من قبل مهندس البرمجيات المتقاعد كريس بلوم.



في مساء يوم الجمعة ، بدأت Microsoft في طرح تحديثات عامة لأداة Snipping Tool في Windows 11 بالإضافة إلى تطبيق Snip & Sketch في Windows 10. يمكنك مطالبة Windows يدويًا بتصحيح التطبيق الذي تستخدمه عن طريق فتح متجر Microsoft والنقر على "المكتبة" ، متبوعًا بـ "الحصول على التحديثات". توصي Microsoft جميع المستخدمين بتثبيت التحديثات.



تم اكتشاف عيب aCropalypse لأول مرة على أجهزة Pixel ، وتم معالجته لاحقًا بواسطة Google في التحديث الأمني الأخير لنظام Android في

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شهر مارس. في حالة أداة القطع في نظام التشغيل Windows 11 ، اتضح أن الأداة المساعدة لم تكن تكتب بشكل صحيح فوق بيانات PNG التي تم اقتصاصها. لم تؤثر المشكلة على جميع ملفات PNG ، ولكن كان القلق هو أن الفاعلين السيئين يمكن أن يستغلوا الثغرة الأمنية لاستعادة الصور المحررة جزئيًا ، لا سيما تلك التي تم اقتصاصها لحذف معلومات حساسة. كما هو الحال مع تحديث Android لشهر مارس من Google ، لن تحمي تصحيحات Microsoft الصور التي تم إنشاؤها مسبقًا باستخدام أدوات لقطة الشاشة.