تصدر Microsoft إصلاحًا لخلل خصوصية لقطة شاشة Windows 11

أصدرت Microsoft زوجًا من تحديثات الطوارئ لمعالجة الثغرة الأمنية "aCropalypse" الموجودة في تطبيقاتها الأصلية الخاصة بتعديل لقطات الشاشة لنظامي التشغيل Windows 10 و 11. وفقًا لتقرير Bleeping Computer ، بدأت الشركة في اختبار إصلاح للثغرة الأمنية في وقت سابق من هذا الأسبوع بعد وقت قصير من اكتشافها من قبل مهندس البرمجيات المتقاعد كريس بلوم.
في مساء يوم الجمعة ، بدأت Microsoft في طرح تحديثات عامة لأداة Snipping Tool في Windows 11 بالإضافة إلى تطبيق Snip & Sketch في Windows 10. يمكنك مطالبة Windows يدويًا بتصحيح التطبيق الذي تستخدمه عن طريق فتح متجر Microsoft والنقر على "المكتبة" ، متبوعًا بـ "الحصول على التحديثات". توصي Microsoft جميع المستخدمين بتثبيت التحديثات.
تم اكتشاف عيب aCropalypse لأول مرة على أجهزة Pixel ، وتم معالجته لاحقًا بواسطة Google في التحديث الأمني الأخير لنظام Android في
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