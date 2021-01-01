يحذر بيل جيتس : "الذكاء الاصطناعي سيخرج عن نطاق السيطرة"



بيل جيتس بيل جيتس

قال رجل الأعمال الملياردير بيل جيتس إنه متحمس بشأن التطورات في الذكاء الاصطناعي، وأنه إذا تم استخدام هذه التطورات من أجل "الخير"، فيمكنها تحسين التعليم والصحة والوظائف وأنماط الحياة، وفي نفس الوقت تقليل عدم المساواة والفقر على الصعيد العالمي.







بيل جيتس يجني 78 ألف دولار في الدقيقة

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قال بيل جيتس إنه يجب على الدول أن تسيطر على تطوير الروبوتات لمنع القوى "الخبيثة" من استخدام الروبوتات لحكم العالم.قال جيتس: "كما هو الحال مع معظم الاختراعات، يمكن استخدام الذكاء الاصطناعي لأغراض جيدة أو سيئة، تحتاج الحكومات إلى العمل مع القطاع الخاص بشأن طرق الحد من المخاطر، وهناك أيضًا إمكانية خروج الذكاء الاصطناعي عن السيطرة، وقد تقرر الآلة ذلك البشر تهديد، مصالحهم الخاصة قبل مصالحنا، هل يمكنه أن يستنتج أنه مختلف أو يتوقف عن الاهتمام بنا".أشار إلى أنه سيتم تطوير تقنيات فائقة الذكاء من شأنها أن تفكر بسرعة كافية للعمل "بسرعة الحلزون" مقارنة بالدماغ البشري، قال جيتس: "ستكون قادرة على فعل كل ما يمكن أن يفعله دماغ بشري، لكن لن يكون هناك شيء عملي قيود على حجم ذاكرتها أو سرعةعملها، سيكون هذا تغييرًا هائلًا".أضاف جيتس: "من المحتمل أن تكون روبوتات الذكاء الاصطناعي القوية هذه، كما نعلم، قادرة على تحديد أهدافها الخاصة، ماذا ستكون هذه الأهداف؟ ماذا لو تعارضت مع مصالح البشرية؟ هل يجب أن نحاول منع تطورها؟ ستصبح هذه الأسئلة أكثر أهمية بمرور الوقت".وفي إشارة إلى أن عصر الذكاء الاصطناعي "مليء بالفرص والمسؤوليات"، قال جيتس: "أنا محظوظ للمشاركة في ثورة الكمبيوتر وثورة الإنترنت، أنا متحمس بنفس القدر لهذه اللحظة، يمكن أن تساعد هذه التكنولوجيا الجديدة في تحسين حياة الناس في كل مكان، الجوانب السلبية للذكاء تفوق بكثير الفوائد، ويحتاج الجميع إلى وضع قواعد الطريق للتمتع بهذه المزايا، بغض النظر عن المكان الذي يعيشون فيه أو مقدار الأموال التي لديهم".