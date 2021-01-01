توفر LIXIL حلولًا لاستخدام المياه أكثر استدامة وذكاءً

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المياه شريان الحياة وبدونها لا نستطيع العيش، وتتعرض المياه في وقتنا الحاضر لعدد من التحديات، مما يحتم علينا ضرورة الاهتمام بها وترشيد استهلاكها والعمل على تنميتها والحفاظ على مصادرها ومواردها، حاليا يفتقر 2 مليار شخص حول العالم إلى خدمات الحصول على المياه الآمنة، في حين يعيش 2.3 مليار شخص في الدول التي تعاني من الإجهاد المائي.







رفع اليوم العالمي للمياه الذي يتم الاحتفال به في 22 مارس من كل عام شعار "تسريع وتيرة التغيير لحل أزمة المياه والصرف الصحي"، وهي أزمة ترتبط ارتباطًا وثيقًا بالتقدم في تحديات الاستدامة العالمية الرئيسة الأخرى، بما في ذلك الصحة والجوع والتعليم والتنمية الاقتصادية.

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تلتزم شركة LIXIL الشركة الرائدة عالمياً في تصنيع منتجات المياه والإسكان، بتحقيق الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة والذي ينص على: "ضمان توافر المياه وخدمات الصرف الصحي وإدارتها المستدامة للجميع".ومن أجل تحقيق هدفها "جعل المنازل الأفضل حقيقة واقعة للجميع، في كل مكان"،توفر LIXIL الحلول التي تُمكّن الجميع من استخدامالمياه بطرق أكثر استدامة وذكاءً وأمانًا. وعلى الرغم من أن هذا الهدف ينطلق بداية من الاستخدام المسؤول للمياه في عملياتها الخاصة، إلا إنه يمكن إحداث الفرق الحقيقي من خلال توفير المنتجات والابتكارات التي تحافظ على المياه والطاقة – والتمكين من الحصول على المياه الصالحة للشرب - ومن خلال الدعوة إلى تبني الحلول والسياسات الذكية لإدارة واستخدام المياه.اليوم، تسخّر LIXIL خبرتها لتسهيل الوصول إلى المياه وتحسين جودتها، وزيادة الأمن المائي للمجتمعات.تُقدم مجموعة LIXIL من العلامات التجارية المتميزة، كل المنتجات التي تلبي وتخدم العديد من تفضيلات وأنماط الحياة المختلفة، مع المساعدة في تقليل استهلاك المياه وزيادة الحفاظ على المياه وسلامتها.