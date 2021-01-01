تعرف على كم حقق Twitter Blue لإيلون ماسك؟



ايلون ماسك ايلون ماسك

حصل Twitter Blue، الذي تم الإعلان عنه منذ أكثر من ثلاثة أشهر، على 11 مليون دولار فقط من عائدات اشتراك الهاتف المحمول، وفقًا لبيانات من شركة استخبارات التطبيقات Sensor Tower، مما أثار قلقًا مهمًا لموقع المدونات الصغيرة ومالكها الجديد Elon Musk الذين روجوا للتحقق المدفوع كبديل لنموذج الأعمال القائم على الإعلانات.



Twitter Blue يتوسع في 20 دولة (السعر والمميزات)

أطلقت منصة التدوين المصغر اشتراكها المتميز Twitter Blue الذي قدم الشارة الزرقاء المرغوبة في الملفات الشخصية المدفوعة. قام ماسك، الذي يتطلع إلى زيادة الإيرادات، بتقديمه كواحد من التغييرات الرئيسة التي حدثت بعد الاستحواذ على Twitter في صفقة مثيرة للجدل بقيمة 44 مليار دولار. على الرغم من إطلاق Twitter Blue في الأصل في أسواق محدودة في عام 2021، إلا أنه حصل على دعم قوي بعد أن استولى Musk على الشركة.





قد يعجبك أيضا...

يمكن لمستخدمي Twitter Blue نشر مقاطع فيديو أطول والحصول على إعلانات أقل بنسبة 50? والوصول المبكر إلى الميزات الجديدة. سيتم أيضًا تحديد أولويات منشوراتهم ويمكن تعديلها حتى خمس مرات في غضون 30 دقيقة من النشر. يمكن للمستخدمين الهنود الاشتراك في Twitter Blue بعد دفع 650 و 900 يورو شهريًا على موقع الويب والجوال، على التوالي.تشير البيانات إلى أن الاشتراك المدفوع لديه أكثر من 385000 مشترك في الهاتف المحمول على مستوى العالم على كل من iOS و Android. الولايات المتحدة هي أكبر أسواقها، حيث ينفق 246000 مشترك حوالي 8 ملايين دولار، وفقًا لتقرير Tech Crunch.في الهند حيث تم إطلاقه في فبراير ، يضيف التقرير، حققTwitter Blue إيرادات قدرها 301،000 دولار فقط، من حوالي 17000 اشتراك في الهاتف المحمول."أصبحت الهند سادس أكبر سوق للهواتف المحمولة في Twitter من حيث عمليات الشراء داخل التطبيق بعد الإطلاق المحلي لتطبيق Twitter Blue. ونقلت تيك كرانش عن آبي يوسف، كبير محللي الرؤى في Sensor Tower، قوله: "كانت الدولة تمثل ثامن أكبر سوق للهواتف المحمولة في Twitter للمشتريات داخل التطبيق قبل ما يقرب من 10 أشهر من استحواذ الشركة وإطلاق Twitter Blue وإعادة إطلاقه لاحقًا.يجب التأكيد هنا على أن توقعات الإيرادات هذه تستثني الاشتراكات القائمة على الويب ولا تفرق بين مشتركي Blue السنوي والشهري. علاوة على ذلك، تغطي الأرقام 20 سوقًا حيث كان Blue متاحًا حتى الأسبوع الماضي، بينما قام Twitter بإطلاق الخدمة عالميًا يوم الجمعة فقط.صرح موقع Twitter يوم الجمعة أنه سيتوقف عن استخدام العلامة الزرقاء القديمة من الحسابات، مما يجعل من الضروري أن تدفع الملفات الشخصية مقابل الشارة. يبقى أن نرى عدد الأشخاص الذين ينتقلون إلى الخطة المدفوعة بعد الإزالة.