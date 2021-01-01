تكشف الأرصاد تفاصيل حالة الطقس الإثنين خامس أيام رمضان

آخر الأخباراخبار منوعة › تكشف الأرصاد تفاصيل حالة الطقس الإثنين خامس أيام رمضان

صورة الخبر: الأرصاد الجوية
الأرصاد الجوية

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الإثنين خامس أيام شهر رمضان طقس مائل للدفء نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية.

كما يكون الطقس مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بارد ليلا على أغلب الأنحاء.

ويتوقع أن يشهد اليوم شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

درجات الحرارة اليوم الإثنين:


هدئ السرعة.. تحذيرات للمسافرين على الطرق من 3 ظواهر جوية

القاهرة العظمى 23 درجة والصغرى 15 درجة، والإسكندرية العظمى

21 والصغرى 13 درجة، ومطروح العظمى 20 درجة والصغرى 14 درجة، وسوهاج العظمى 27 درجة والصغرى 13 درجة، وقنا العظمى 26 درجة والصغرى 15 درجة، وأسوان العظمى 29 درجة والصغرى 16 درجة.

القاهرة الكبرى والوجه البحري 23 الصغرى 14
السواحل الشمالية العظمى 19 والصغرى 14

جنوب سيناء العظمى 29 والصغرى 16

شمال الصعيد العظمى 28 والصغرى 12

جنوب الصعيد العظمى 33 والصغرى 16



المصدر: الوفد

قد يعجبك أيضا...
نعتز برأيك ..أضف تعليقك

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على تكشف الأرصاد تفاصيل حالة الطقس الإثنين خامس أيام رمضان

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
56095

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager