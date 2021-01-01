تكشف الأرصاد تفاصيل حالة الطقس الإثنين خامس أيام رمضان

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الإثنين خامس أيام شهر رمضان طقس مائل للدفء نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية.
كما يكون الطقس مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بارد ليلا على أغلب الأنحاء.
ويتوقع أن يشهد اليوم شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!