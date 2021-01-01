تكشف الأرصاد تفاصيل حالة الطقس الإثنين خامس أيام رمضان

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تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الإثنين خامس أيام شهر رمضان طقس مائل للدفء نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية.



كما يكون الطقس مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بارد ليلا على أغلب الأنحاء.



ويتوقع أن يشهد اليوم شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

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درجات الحرارة اليوم الإثنين:هدئ السرعة.. تحذيرات للمسافرين على الطرق من 3 ظواهر جويةالقاهرة العظمى 23 درجة والصغرى 15 درجة، والإسكندرية العظمى21 والصغرى 13 درجة، ومطروح العظمى 20 درجة والصغرى 14 درجة، وسوهاج العظمى 27 درجة والصغرى 13 درجة، وقنا العظمى 26 درجة والصغرى 15 درجة، وأسوان العظمى 29 درجة والصغرى 16 درجة.القاهرة الكبرى والوجه البحري 23 الصغرى 14السواحل الشمالية العظمى 19 والصغرى 14جنوب سيناء العظمى 29 والصغرى 16شمال الصعيد العظمى 28 والصغرى 12جنوب الصعيد العظمى 33 والصغرى 16