تعرف على أسعار سيارات جديدة أقل من 200 ألف جنيه..

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شهدت السيارات الجديدة في الأسواق العالمية، حراكا لجميع الفئات، في ظل المتغيرات التي حدثت مؤخرا حول العالم، وخاصة تداعيات الحرب الروسية الأكورانية وما سبقها من انتشار فيروس كورونا، بالإضافة إلى العديد من الأسباب الأخرى، التي دفعت البعض إلى البحث عن الأسعار الأقل لمجاراة التغيرات.



وقال محمد علي محمود، عضو رابطة تجار السيارات، إن الأسعار ارتفعت بسبب الحرب الأوكرانية الروسية، وانتشار فيروس كورنا وما تبعهما من أحداث اقتصادية عالمية أدت إلى التحريك.



سوق السيارات الجديدة

تابع عضو رابطة تجار السيارات في تصريحات لـ«الوطن»، أن أزمة الرقائق الإلكترونية، أجبرت أصحاب مصانع السيارات على تخفيض عملية الإنتاج، بالاضافة إلى ارتفاع أسعار الشحن والنقل.

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وتستعرض «الوطن»، أسعار سيارات لا تزيد عن 200 ألف جنيه في التقرير التالي:أسعار السيارات اليومسوزوكى ألتو 2021نوع ناقل الحركة وقوة المحرك: مانيوال- 800 CCالسعر الرسمي المتداول فى سوق السيارات المحلية: 126.000 جنيهسوزوكى اسبريسو 2021نوع ناقل الحركة وقوة المحرك الخاص بالسيارة: مانيوال/ فول أوبشن 1000 CCالسعر الرسمي المتداول: 146.900 جنيهبروتون ساجا 2021نوع ناقل الحركة وقوة المحرك الخاص بالسيارة: مانيوال/ Standard 1300 CCالسعر الرسمي المتداول: 166.900 جنيهزوتى Z300 2020نوع ناقل الحركة وقوة المحرك الخاص بالسيارة: مانيوال- 1500 CCالسعر الرسمي المتداول: 167.990 جنيهسوزوكى ألتو 2022نوع ناقل الحركة وقوة المحرك الخاص بالسيارة: مانيوال- 800 CCالسعر الرسمي المتداول: 169.900 جنيهسوزوكى سويفت ديزاير 2021نوع ناقل الحركة وقوة المحرك الخاص بالسيارة: مانيوال 1200 CCالسعر الرسمي المتداول: 171.900 جنيهبروتون ساجا 2021نوع ناقل الحركة وقوة المحرك: أتوماتيك/ Standard 1300 CCالسعر الرسمي المتداول: 188.900 جنيهشانجى M50 2021نوع ناقل الحركة وقوة المحرك: مانيوال/ توب لاين 1500 CCالسعر الرسمي المتداول: 189.000 جنيهلادا جرانتا 2022نوع ناقل الحركة وقوة المحرك: مانيوال/ صالون 1600 CCالسعر الرسمي المتداول فى سوق السيارات المحلي: 194.500 جنيهرينو لوجان 2022نوع ناقل الحركة وقوة المحرك: مانيوال/ 1600 CCالسعر الرسمي المتداول: 195.000 جنيهسوزوكى اسبريسو 2022نوع ناقل الحركة وقوة المحرك الخاص بالسيارة في السوق: مانيوال/ فول أوبشن 1000 CCالسعر الرسمي المتداول: 199.900 جنيه