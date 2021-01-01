تعرف على أسعار سيارات جديدة أقل من 200 ألف جنيه..

صورة أرشيفية
شهدت السيارات الجديدة في الأسواق العالمية، حراكا لجميع الفئات، في ظل المتغيرات التي حدثت مؤخرا حول العالم، وخاصة تداعيات الحرب الروسية الأكورانية وما سبقها من انتشار فيروس كورونا، بالإضافة إلى العديد من الأسباب الأخرى، التي دفعت البعض إلى البحث عن الأسعار الأقل لمجاراة التغيرات.
وقال محمد علي محمود، عضو رابطة تجار السيارات، إن الأسعار ارتفعت بسبب الحرب الأوكرانية الروسية، وانتشار فيروس كورنا وما تبعهما من أحداث اقتصادية عالمية أدت إلى التحريك.
سوق السيارات الجديدة
تابع عضو رابطة تجار السيارات في تصريحات لـ«الوطن»، أن أزمة الرقائق الإلكترونية، أجبرت أصحاب مصانع السيارات على تخفيض عملية الإنتاج، بالاضافة إلى ارتفاع أسعار الشحن والنقل.
وتستعرض «الوطن»، أسعار سيارات لا تزيد عن 200 ألف جنيه في التقرير التالي:
أسعار السيارات اليوم
سوزوكى ألتو 2021
نوع ناقل الحركة وقوة المحرك: مانيوال- 800 CC
السعر الرسمي المتداول فى سوق السيارات المحلية: 126.000 جنيه
سوزوكى اسبريسو 2021
نوع ناقل الحركة وقوة المحرك الخاص بالسيارة: مانيوال/ فول أوبشن 1000 CC
السعر الرسمي المتداول: 146.900 جنيه
بروتون ساجا 2021
نوع ناقل الحركة وقوة المحرك الخاص بالسيارة: مانيوال/ Standard 1300 CC
السعر الرسمي المتداول: 166.900 جنيه
زوتى Z300 2020
نوع ناقل الحركة وقوة المحرك الخاص بالسيارة: مانيوال- 1500 CC
السعر الرسمي المتداول: 167.990 جنيه
سوزوكى ألتو 2022
نوع ناقل الحركة وقوة المحرك الخاص بالسيارة: مانيوال- 800 CC
السعر الرسمي المتداول: 169.900 جنيه
سوزوكى سويفت ديزاير 2021
نوع ناقل الحركة وقوة المحرك الخاص بالسيارة: مانيوال 1200 CC
السعر الرسمي المتداول: 171.900 جنيه
بروتون ساجا 2021
نوع ناقل الحركة وقوة المحرك: أتوماتيك/ Standard 1300 CC
السعر الرسمي المتداول: 188.900 جنيه
شانجى M50 2021
نوع ناقل الحركة وقوة المحرك: مانيوال/ توب لاين 1500 CC
السعر الرسمي المتداول: 189.000 جنيه
لادا جرانتا 2022
نوع ناقل الحركة وقوة المحرك: مانيوال/ صالون 1600 CC
السعر الرسمي المتداول فى سوق السيارات المحلي: 194.500 جنيه
رينو لوجان 2022
نوع ناقل الحركة وقوة المحرك: مانيوال/ 1600 CC
السعر الرسمي المتداول: 195.000 جنيه
سوزوكى اسبريسو 2022
نوع ناقل الحركة وقوة المحرك الخاص بالسيارة في السوق: مانيوال/ فول أوبشن 1000 CC
السعر الرسمي المتداول: 199.900 جنيه
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