تستدعي هيونداي سيارات رياضية بسبب عيب خطير: «ممكن تولع حتى لو واقفة»

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صورة الخبر: هيونداي
هيونداي


إجراء جديد اتخذته شركة هيونداي حيث طلبت من مالكي أكثر من 44 ألف سيارة رياضية متعددة الأغراض بوضعها في الهواء الطلق، محذرة من إمكانية اشتعال النيران فيها حتى لو كانت المحركات متوقفة.

ونقلت «سكاي نيوز» عن شركة هيونداي لصناعة السيارات أن بعض طرازات «سانتا في سبورت» موديل 2018 يجب إيقافها بعيدا عن السيارات والمباني الأخرى حتى يتم إصلاحها حيث سيتم استدعاؤها لعمل الإصلاحات اللازمة.

يمكن أن يحدث بها ماس كهربي يسبب حريقا
وترجع المشكلة إلى احتواء هذه السيارات مكابح مانعة للانغلاق تعمل وفق أنظمة كمبيوتر، ويمكن أن تتعطل وتؤدي إلى حدوث ماس كهربائي، ما يزيد من خطر نشوب حريق، حيث أعلنت الإدارة الوطنية للسلامة المرورية على الطرق السريعة إن لديها أربعة تقارير عن حرائق مقصورة المحرك من السيارات المدرجة في الاستدعاءات ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات.

وسيتم إخطار مالكي سيارات هيونداي بالاستدعاء عن طريق البريد اعتبارا من 26 ديسمبر وستسحب الشركة هذا الموديل لإصلاحه حيث من المقرر أن يتم استبدال صمام كهربائي بآخر يحد من انتقال التيار إلى وحدة المكابح المانعة للانغلاق.

المصدر: الوطن

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